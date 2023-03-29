警告北韓 美軍尼米茲號停靠釜山

美國海軍「尼米茲號」航空母艦打擊群28日駛入南韓釜山港，是繼去年9月「雷根號」後，再度有美軍航艦進入南韓港口，目的是藉由美國核武器及傳統軍力，提高防衛南韓的「擴大嚇阻」信賴度。（美聯社）

2023/03/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統尹錫悅上任以來，與美、日關係直線上升，繼訪問日本化解兩國宿怨後，預計四月底赴美進行國是訪問，且美國國會擬安排尹錫悅演說，為十年來首位在美國國會演說的南韓總統，盼加強美韓同盟，共同應對北韓、中國挑戰。

尹下月訪美 受邀國會演說

「日經亞洲」引述消息指出，尹錫悅四月廿六日將訪美，南韓總統相隔十二年再次對美進行國是訪問，拜登總統將設國宴款待，彰顯《美韓共同防禦條約》簽署七十週年。美國共和黨籍韓裔聯邦眾議員金映玉說，她和外交委員會主席麥考爾等多位議員已聯名致函眾院議長麥卡錫，促其邀請尹錫悅對國會聯席會議發表演說，相信定案只是時間早晚問題。南韓媒體也說，尹政府已要求在美國會發表演說，將是繼朴槿惠後，十年來首位在美國國會演說的南韓總統。

請繼續往下閱讀...

報導分析，美國國會議員熱烈歡迎尹錫悅到訪，反映美方正面看待尹錫悅捨棄前任總統文在寅的安撫方針，重新加強嚇阻北韓。

北韓公開新研發微型核彈頭

與此同時，美國海軍「尼米茲號」航空母艦打擊群廿八日停泊南韓釜山，北韓則公開最新微型核彈頭「火山-31」，較勁意味濃厚。尼米茲號打擊群廿三至廿六日在太平洋與東海及日本海上自衛隊進行聯合演練，廿七日則在濟州島以南公海與南韓海軍聯合演習。觀察家認為，此舉是向前一日發射戰術彈道飛彈的北韓發出警告。

「朝鮮中央通訊社」廿八日報導，最高領袖金正恩親赴北韓核武研究所，視察新型戰術核武、在彈道飛彈上安裝彈頭的技術，以及核反擊計畫等，並公開新研發的微型核彈頭「火山-31」的照片，約有十枚左右。南韓國立首爾大學核子工程學教授徐鈞烈比較「火山-31」和二○一六年版本時表示，新版體積更小、威力更強，很令人擔憂。另有專家坦言，北韓在微型化彈頭上有所進展，這些彈頭體積小到足以安裝在能夠打擊美國的洲際彈道飛彈上。

金正恩聽取簡報後指示，擴大生產武器等級的核材料，加快研發具有威力的核武，以落實核武庫幾何級數增長的構想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法