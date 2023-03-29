美國安局網安主任示警：TikTok 美國戰略議題

美國國家安全局網路安全負責人喬伊斯指出，對美國來說，中國短影音社群程式TikTok代表一個「戰略問題」，而非立即的「戰術」威脅。（取自美國國安局官網）

2023/03/29 05:30

中國如擁「上了膛的槍」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓廿七日在美國智庫「大西洋理事會」數位鑑識研究實驗室（DFRLab）、我國與全球另卅五國會員組成之政府間組織「自由線上聯盟」（FOC）共同舉辦的座談會上，抨擊中國、俄羅斯等國家利用網路力量來剝奪公民權利，進行審查與壓制，呼籲民主國家在數位時代需加倍努力為民主制定願景，以對抗威權政府。

數位年代 對抗威權需加倍努力

雪蔓說，「在民主國家試圖利用網路力量來提升個人最大潛力的同時，威權政府則試圖利用這些技術來分裂和剝奪公民權、進行審查和壓制、限制自由、煽動恐懼和侵犯人類尊嚴」，「它們不將網路視為一個賦予人們權利的網路，而是將其視為一種控制途徑。從古巴和委內瑞拉到伊朗、俄羅斯、中國以及其他地方，它們看到了通過關閉網路、虛擬斷電、限制網路、封鎖網站等方式鎮壓異議的新方法」。

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她強調，當前網路影響已是兩面刃，未來人工智慧時代恐更難預測，「因此，我們需要加倍努力堅持我們的立場：即在數位時代為民主制定一個積極的、有凝聚力的、受價值觀驅動的、尊重權利的願景。我們需要加強反映並與基於規則的國際秩序理想相匹配的網路空間的道路規則。我們需要準備好針對新興技術調整我們的法律和政策」。

與此同時，美國國家安全局（NSA）網路安全主任喬伊斯廿七日表示，中國有監控之嫌的智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」對美國來說，並非立即「戰術」威脅，而是代表了一個「戰略議題」。他重申，中國擁有這款程式，就像「上了膛的槍」，可用來影響美國民眾接收的資訊，壓制美國人民對中國的負面觀感，「為什麼要把特洛伊木馬帶進堡壘中呢？」

白宮表態支持TikTok立法

喬伊斯的言論呼應了美國聯邦調查局局長瑞伊和NSA局長仲宗根先前向國會議員示警：「TikTok」可能被用來執行全面性的影響力行動。十餘名聯邦參議員七日已提案賦予美國商務部可對構成國家安全風險的「TikTok」等外國科技發出禁令的權力，美國白宮八日表態支持立法，總統拜登也樂觀其成。

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