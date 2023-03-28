中國經濟脅迫 日籲組聯盟抵制

美國駐日大使易曼紐指出，中國透過市場舉債、抵制貨物等經濟手段，脅迫其他國家改變政治立場，達到其政治目的。圖為他二月在日本國家新聞俱樂部舉行的記者會表示，中國氣球闖入美國領空並非孤立事件。（美聯社檔案照）

2023/03/28 05:30

美駐日大使：北京利用經濟手段 施壓他國

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）廿七日投書「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，中國透過市場槓桿、抵制商品等經濟手段，或明或暗地脅迫其他國家改變政治立場，達到其政治目的。日本做為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，已將來自中國的經濟脅迫定為峰會主要議題，他呼籲各國應組成反脅迫聯盟，抵制中國以經濟做為武器的行徑。

易曼紐表示，中國在二○○一年加入世界貿易組織（WTO），當時各國相信，此舉可為國際社會和北京共創雙贏，除了協助中國人民脫離貧窮，中國市場的潛力和龐大的消費人口也有助於全球經濟整合。不過，北京進入WTO後，背棄市場改革，只願意遵循那些符合自身利益的規定，忽視其他義務。

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北京以國際貿易為武器

易曼紐指出，北京對本國企業提供補貼等差別待遇、樹立市場壁壘牽制國外競爭者，還擴大對貿易夥伴的經濟脅迫。這是中國推翻他國經濟最邪惡且持久的工具，北京將國際貿易做為武器，並為此制定許多非法策略，包括猖獗盜竊智慧財產權、竊取商業機密的企業間諜活動、發動網路攻擊等。

此外，中國透過市場槓桿、扭曲貿易規則，脅迫其他國家改變政治立場。換言之，經濟脅迫已成為另外一種政治作戰。二○一○年，中國因釣魚台爭端取消對日出口稀土金屬，打擊日本產業；二○一二年，中國因為南海爭端對菲律賓進口水果實施檢疫，並派船艦「保護」中國漁民、封鎖菲律賓漁船；二○一六年，南韓同意美軍在韓部署「終端高空防禦系統」（THAAD）後，北京號召國人抵制韓貨、赴韓觀光，做為對首爾的懲罰。

澳洲和立陶宛也是受害者。中國對一系列澳洲商品，包括煤炭、大麥、牛肉、銅和小麥實施進口管制，因為坎培拉呼籲對武漢肺炎起源進行獨立調查。而在立陶宛允許台灣開設代表處後，中國全面禁止立陶宛商品進口，也禁止出口商品到立陶宛。

各國可採集體合作應對

易曼紐指出，如果世界各國不挺身反抗中國的經濟脅迫，北京將繼續掠奪其他國家及其經濟。他建議，各國可以透過集體行動，免於中國經濟施壓，包括G7、「印太經濟架構」（IPEF）等正式組織，以及與夥伴簽訂非正式協議等。其次，守法的國家可運用經濟合作工具，支撐供應鏈韌性。

易曼紐強調，必須為受害者提供真正救濟，使其免受中國強制性貿易行動影響，包括出口信貸和加急許可等。只有各國的集體決心，透過支援法治和認為經濟接觸應該產生互利的觀點，團結一致，才能阻止中國並保護其他國家免於成為其脅迫的受害者。

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