為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓測試「海嘯」製造水中核爆

    北韓官媒公布「核攻擊無人潛艇」在水下試爆的畫面，稱該款新型武器可藉由水中核爆製造大規模的放射性海嘯，摧毀敵方的船艦和港口。（歐新社）

    北韓官媒公布「核攻擊無人潛艇」在水下試爆的畫面，稱該款新型武器可藉由水中核爆製造大規模的放射性海嘯，摧毀敵方的船艦和港口。（歐新社）

    2023/03/25 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕北韓官媒廿四日報導，本月廿一到廿三日成功進行「核攻擊無人潛艇」的發射和試爆，北韓從二○一二年起進行核魚雷開發，這是首次公開這項新「秘密武器」的開發與試爆，目的是藉由水中核爆製造大規模的「放射性海嘯」，以摧毀敵方的船艦和港口。

    核攻擊無人潛艇 為新秘密武器

    朝中社報導，核攻擊無人潛艇在廿一日於北韓東部咸鏡南道的利原海岸發射，在海水深約八十到一五○公尺的海域，進行了五十九個小時又十二分鐘的潛航，廿三日下午又於假設為敵港的東部洪原灣引爆試驗用彈頭。北韓最高領導人金正恩親自到現場指揮。

    北韓是在二○一二年起進行這款新武器開發，二○二一年一月召開的第八次黨代表大會，將「核攻擊無人潛艇」命名為「海嘯」，至今已進行約五十次的實驗，去年十二月決定進行戰略部署。朝中社說，這種「潛水式核戰略攻擊武器系統」旨在「隱密下潛至作戰水域，透過水下引爆帶來的超強放射性海嘯，從而破壞消滅敵軍艦隊和主要作戰港口」，該武器可在任何海岸、港口或用拖船投入作戰。

    日本朝日新聞引述專家的說法指出，這次的新武器可說是一種能在目標地點引爆的「核魚雷」，有必要進行警戒。美國卡內基國際和平基金會的資深研究員潘達說，相較於研發彈道飛彈，北韓開發這種武器並不明智，因為北韓核武原料不多，且它一離開北韓海域就很容易在反潛戰中被摧毀，若部署在港口則很容易遭到先制攻擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播