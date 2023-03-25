北韓測試「海嘯」製造水中核爆

北韓官媒公布「核攻擊無人潛艇」在水下試爆的畫面，稱該款新型武器可藉由水中核爆製造大規模的放射性海嘯，摧毀敵方的船艦和港口。（歐新社）

2023/03/25 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕北韓官媒廿四日報導，本月廿一到廿三日成功進行「核攻擊無人潛艇」的發射和試爆，北韓從二○一二年起進行核魚雷開發，這是首次公開這項新「秘密武器」的開發與試爆，目的是藉由水中核爆製造大規模的「放射性海嘯」，以摧毀敵方的船艦和港口。

核攻擊無人潛艇 為新秘密武器

朝中社報導，核攻擊無人潛艇在廿一日於北韓東部咸鏡南道的利原海岸發射，在海水深約八十到一五○公尺的海域，進行了五十九個小時又十二分鐘的潛航，廿三日下午又於假設為敵港的東部洪原灣引爆試驗用彈頭。北韓最高領導人金正恩親自到現場指揮。

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北韓是在二○一二年起進行這款新武器開發，二○二一年一月召開的第八次黨代表大會，將「核攻擊無人潛艇」命名為「海嘯」，至今已進行約五十次的實驗，去年十二月決定進行戰略部署。朝中社說，這種「潛水式核戰略攻擊武器系統」旨在「隱密下潛至作戰水域，透過水下引爆帶來的超強放射性海嘯，從而破壞消滅敵軍艦隊和主要作戰港口」，該武器可在任何海岸、港口或用拖船投入作戰。

日本朝日新聞引述專家的說法指出，這次的新武器可說是一種能在目標地點引爆的「核魚雷」，有必要進行警戒。美國卡內基國際和平基金會的資深研究員潘達說，相較於研發彈道飛彈，北韓開發這種武器並不明智，因為北韓核武原料不多，且它一離開北韓海域就很容易在反潛戰中被摧毀，若部署在港口則很容易遭到先制攻擊。

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