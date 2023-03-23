中國經濟脅迫成效不彰 得不償失

2017年4月，運載美國「薩德」終端高空防禦系統的拖車，在駛入南韓慶尚北道西南部的星州郡時，遭到大批民眾抗議。（法新社檔案照）

2023/03/23 05:30

製造長期戰略成本 反吞惡果

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份新研究發現，中國對被其視為冒犯中國利益的他國所採取的貿易限制或其他懲罰性措施，在讓北京當局遂其所願上的成效欠佳，有時甚至還招致反效果，將那些被中國對付的國家，進一步推向與被北京視為國家利益最大威脅的美國。

經貿報復 反令他國更強硬對中

華爾街日報廿一日報導，CSIS研究員、上述報告撰稿人之一雷諾茲（Matthew Reynolds）說，中國的脅迫不僅大抵上無效，還為中國製造長期戰略成本。該研究檢視中國自二○一○年以來，對被北京視為曾有挑戰其領土聲索、安全或立場之舉的日本、挪威、菲律賓、蒙古、南韓、澳洲、加拿大與立陶宛等八國的脅迫策略，結果發現，研究稱，中國的經貿報復行動雖造成這些國家的企業或產業痛苦，卻未能成功迫使這些國家改變其對中政策，反倒讓其中部分國家找到對中更強硬的政治藉口。

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例如，二○一六年當南韓政府批准部署美國薩德（THAAD）飛彈防禦系統，以防範北韓威脅後，北京便對該系統恐危及國安表示憂慮，並於稍後關閉南韓集團樂天旗下幾乎所有商店與暫停補助使用南韓製電池的電動車。而南韓的回應則是改與東南亞及印度加強經濟關係，並在去年的總統大選中選出對中更強硬的尹錫悅。

根據該研究，中國經濟施壓之所以無效，部分原因在於北京不願負擔成本，有時甚至放棄成本過高的脅迫措施。例如，北京日前取消進口澳洲煤炭的禁令，原因就在於該限制導致其大宗商品價格大幅上漲。雷諾茲說，迄今尚未看到中國願意對他國祭出讓自身付出高昂代價的脅迫措施。

聲張影響力 中國持續偏好此道

此外，該研究顯示，中國的懲罰措施，大抵上並未讓被針對的國家得付出極大代價。例如，中國因華為孟晚舟事件而撤銷加拿大出口商的菜籽油進口許可作為報復，但加國菜籽油卻繞道阿拉伯聯合大公國照樣賣進中國。至於澳洲煤炭也有類似情況，遭禁後經由印度、日本與南韓再賣進中國。澳洲財政部估計，煤炭新市場出口值增加卅三億美元，很大程度抵消了自中國市場損失的四十億美元。

儘管成效不彰，CSIS的分析預測，北京會繼續使用此等脅迫策略以尋求其外交政策目標；經濟脅迫提供一種相對低風險的方式，使之能聲張其影響力，以及在國際舞台上捍衛被其視為核心利益的事物。

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