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    對中國可能武力侵略加強部署 靠近台灣 美軍將駐呂宋島北部

    美軍駐菲地點

    美軍駐菲地點

    2023/03/23 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國和菲律賓正針對中國可能發動武力侵略加強部署。菲國總統小馬可仕表示，菲國允許美軍擴大在菲國部署的四個新設基地，位於菲國南、北「各地」，與美國正式敲定後，就會對外宣布。據悉美方要求使用的基地，有兩處位於鄰近台灣的呂宋島北部。

    菲律賓同意美軍設4個新基地

    菲國政府上月根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA），允許美軍在現有五個基地之外，擴大增設四座新基地。小馬可仕廿二日出席菲國建軍紀念日活動，在透過電視播出的談話中說，四個增設地點散佈菲國各地─包括北部、巴拉望島周邊，以及更南部的地方，菲美兩國很快就會宣布地點。他說，這些新設基地旨在「捍衛」菲國最大島呂宋島東岸，以及南部若干地區。

    EDCA允許美軍使用菲國基地進行聯合訓練、預先部署軍備、興建跑道、燃料庫、營舍等設施，但並非常駐性質。華府也承諾投入八千萬美元（約廿四億台幣）在既有五座基地興建基礎設施。

    小馬可仕：菲國面臨新興威脅

    一名前菲國軍方首長曾公開表示，美國要求使用伊薩貝拉省（Isabela）、三描禮士省（Zambales）和卡加延省（Cagayan）的基地。這三地全都位於呂宋島，其中伊薩貝拉省和卡加延省位於北臨台灣的呂宋島東部和北部，三描禮士省在該島西南部，接近南海的巴拉望島。

    小馬可仕向菲軍部隊發表談話，指示對於可能破壞菲國和平、穩定的因素，保持警覺，因為菲國領土面臨「新興威脅」，需要「調整我國的策略」，「外部安全環境已經變得愈加複雜、愈加難以預測」。

    中國外交部發言人汪文斌廿二日被問到此事時表示，區域國家「應該警惕，不應該被美方利用」，批評美國「出於零和心態」擴大部署，破壞區域和平和穩定。

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