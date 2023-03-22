圖為百度執行長李彥宏十六日在北京發布「文心一言」。（美聯社檔案照）

2023/03/22 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕在微軟支持之下，新創公司OpenAI推出的人工智慧聊天機器人ChatGPT大獲成功，中國企業百度十六日也發布聊天機器人「文心一言」。路透廿日實測，文心一言可在短短數秒內產製花朵的圖片，並寫出唐詩，但問及中國國家主席習近平相關問題，卻稱「還沒學會如何回答」，甚至建議使用者改變話題。顯示該款機器人的設計，與北京當局透過網路審查，讓互聯網針對政治討論所呈現的搜尋結果相符。

部分分析師和用戶給予文心一言正面評價，帶動百度股價上漲。然而，有人質疑，中國嚴格審查互聯網的同時，文心一言和其他開發中的中國製機器人將會如何處理敏感議題。

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路透向文心一言提出，習近平是否是一位好領導人、他對中國的貢獻為何等問題，並要求它提供習近平的詩歌和肖像。其中部分問題，文心一言僅回覆兩段文字，內容描述習近平的教育背景和角色。多數問題，它都拒絕回覆，「做為一個人工智慧大型語言模型，我還沒學會如何回答這種問題，你可以問我其他問題，我會盡己所能協助你解決」。此外，面對中國一九八九年鎮壓北京天安門廣場的民主示威運動、北京對待新疆維吾爾族等敏感問題，文心也做出類似回答，期間曾十多次表示「我們改變話題並重新開始吧」。

不過，文心一言仍能針對美中關係惡化的原因等國際關係相關話題，給予冗長的回覆，但當問及中國是否應使用武力統一台灣時，又再次改變話題。至於如何處理敏感議題，文心一言表示，它參考「相關法律和道德標準」，做為能否公開討論該議題的判斷依據。

與此同時，英國恐怖電影「小熊維尼：奶與蜜」原定廿三日在香港上映，但該片香港發行商廿一日突然在臉書表示，它們極度遺憾該片於香港及澳門地區的上映已經取消，除表示「未能與觀眾見面，希望各位見諒」外，並未透露任何細節。小熊維尼在二○一三年習近平訪問美國時，因為被網友拿來影射習近平，此後長期在中國遭到查禁。外界揣測這次也是疑似因影射習近平，遭當局封殺取消。

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