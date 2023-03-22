共軍若犯台 美太平洋艦隊司令：命令一到 馬上援台

美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將表示，一旦中國武力犯台，太平洋艦隊在接獲美國總統和國會的命令後，將迅速部署至西太平洋地區馳援台灣。（圖：取自太平洋艦隊臉書）

2023/03/22 05:30

帕帕羅重申 西太平洋不是中國「後院」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國如何回應中國侵略台灣，美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將表示，一旦中國武力犯台，太平洋艦隊在接獲美國總統和國會的命令後，將迅速部署至西太平洋地區馳援台灣。

帕帕羅二月間在「尼米茲號」航空母艦上接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「六十分鐘」專訪，內容於十九日正式播出。帕帕羅表示，如何因應中國犯台的決定權，在於總統和國會，「我們的職責是做好應對準備，只要命令一到，美國海軍就會迅速部署到西太平洋，以馳援台灣」。

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美擁三百艘艦艇 三成隨時處於戰備

帕帕羅強調：「我們準備好了，是的。但我永遠不會承認我們已準備充足。」他重申，美國也是一個西太平洋國家，這個區域不是中國「後院」。

帕帕羅指出，美國海軍目前擁有約三百艘各式艦艇，其中三分之一始終處於戰備與部署狀態，當下就有一百艘艦艇在全球各地執行任務。而太平洋艦隊擁有兩百艘艦艇及十五萬名官兵和文職人員，佔整體海軍六成。

帕帕羅表示，美國海軍威力最強的武器是航空母艦，艦載機聯隊一天可進行一五○次對地及對海打擊或空中攻擊任務，共計可投送九百枚精準導引彈藥，這是中國海軍還不具備、但正在努力邁進的方向。此外，潛艦也是美軍至今仍保持優勢的武器，技術上領先中國一個世代、約十幾廿年，光是當下在太平洋航行的美軍核潛艦，推估就有十二艘。

針對華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的兵推報告顯示，若共軍二○二六年犯台，美日台將慘勝，帕帕羅認為合理，但他可以想像更糟或更好的結果，重點在於必須清楚認知潛在代價。

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