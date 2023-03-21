華爾街日報︰習對普廷影響力有限

中國國家主席習近平廿日抵達莫斯科，接受俄國政府盛大歡迎。（法新社）

2023/03/21 05:30

〔編譯陳成良、孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄國總統普廷討論北京提出的烏克蘭和平方案。外媒指出，習此行欲樹立調人形象，主要是著眼於挑撥美國和歐洲國家的關係，並在經濟面臨困難之際修復中國和歐洲的關係；儘管俄國面對西方制裁而日益依賴中國，但習對普廷的影響力仍然有限。

華爾街日報指出，即使俄羅斯當前處境使其日益依賴中國，但北京未必能夠影響莫斯科，且俄方動作難以預料，引發中國不安。例如，莫斯科去年九月洩漏時任中國全國人民代表大會常委會委員長栗戰書挺俄談話畫面，日前又提前公布習訪俄計畫，普廷甚至在習普會前首訪烏東港市馬立波，在在引起中國疑慮。

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德國之聲︰中國挑撥美歐關係

據報導，美中關係因間諜氣球事件而緊繃，習普會也可能擴大美國國務卿布林肯訪問中國的難度。然而，中國任何疏遠俄羅斯的舉動，都可能引發俄國強烈反應，而且中國也需要和俄國同一陣線，抵禦西方威脅。在此意義上，中國在中俄關係中並未掌握絕對主動權，將是中國企圖實踐其調人角色的挑戰。

紐約時報則指出，即使中國官方將習近平此行視為其「和平使命」，但歐美官員關注的是習是否會對烏克蘭戰爭「火上澆油」。

德國之聲（DW）引述專家看法指出，中國表面上試圖樹立調人形象，更大的意圖是挑撥美歐關係。「奧地利歐洲與安全政策研究所」 （AIES）所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）認為，中俄擬藉習普會加強反西方和反美國的論述，同時展示兩國關係緊密。

路透指出，習將利用訪俄，將中國塑造成熱切希望調停烏俄戰爭的和平使者；俄方也想將習的到來，營造成俄國擁有願意站在一起對抗西方敵意的強大朋友。華盛頓美利堅大學中俄關係專家唐志學（Joseph Torigian）指出，這次會面給了普、習展現「強大夥伴」關係的機會，藉此暗示西方，一旦美中關係持續惡化，中方可以為俄國攻打烏克蘭提供更多幫助。

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