緊盯習普會 美批中俄擾亂世界秩序

中國國家主席習近平（左）廿日抵達莫斯科，與俄羅斯總統普廷（右）會面。（法新社）

2023/03/21 05:30

烏克蘭憂中方支援武器 助俄軍戰場上得利

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平應俄羅斯總統普廷之邀，廿日起一連三天訪問莫斯科。在出發之際，習、普兩人在彼此官方媒體撰文稱頌這次會面，大展親暱和團結，同時表達解決烏克蘭衝突的意願。然而，美國白宮國家安全會議指控中俄企圖擾亂全球秩序，將密切注意兩人的會面成果；烏國同樣對習普會憂心忡忡，擔心中方可能支援俄軍武器，讓俄軍在戰場上得利。

據國營俄羅斯新聞社（Ria Novosti）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，普廷和習近平在克里姆林宮展開「非正式」會面，普廷向習近平表示，中國在過去幾年大幅躍進，不僅引發關注，「很不幸的，還有嫉妒」；俄國已準備好進行協商，「我們將討論所有問題，包括您的建議。」

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習暗酸美主導的國際秩序

這是習近平取得中共總書記及中國國家主席第三任期後首次訪俄，他行前在「俄羅斯報」和「俄新社」發表署名文章，談及中俄走過七十餘年，建立密切關係，期待與普廷共同擘劃中俄全面戰略協作夥伴關係。習又意有所指地表示，世界上不存在高人一等的國家、放之四海而皆準的國家治理模式和某國說了算的國際秩序，並重提中方解決烏克蘭衝突的倡議，強調將積極勸和促談，但也坦言並不容易。

與此同時，甫被國際刑事法院（ICC）通緝的普廷，同日也在中共機關報「人民日報」發表署名文章，稱呼習近平為「同志」、「老朋友」，指十年來俄中關係達到有史以來最高水準，超越冷戰時期的軍事政治聯盟，與「圖謀得到霸權地位和分裂全球和諧的國家」不同。他也強調，俄方對兩人會談寄予厚望，也感謝中方對烏克蘭問題採取「平衡」態度，歡迎發揮積極建設性作用。

白宮︰不會接受習普停火呼籲

對於習普會，白宮國安會發言人柯比十九日指出，拜登政府仍對中國日前提出的終止烏俄戰爭十二點和平倡議存疑，並重申若兩人會談提出呼籲停火，美方不會接受，因為這等同認可俄國迄今的入侵行動。

柯比也說，中俄正試圖擾亂第二次世界大戰以來，由美國及眾多盟友和夥伴共同建立以規則為基礎的國際秩序，因此美方將緊盯普廷和習近平的會談狀況。此外，柯比也敦促習近平與烏國總統澤倫斯基對話，了解烏方的立場。

烏官員籲中國尊重領土主權

烏克蘭方面則擔心中國最終決定供俄武器，進而影響戰情。一名烏國官員透露，基輔當局將密切追蹤習普會動態，「對我們來說，中國維持尊重各國領土主權的態度非常重要。」基輔智庫「新歐洲中心」首席副主任蘇羅德基表示，「烏克蘭只懷抱最低程度的期望，即事態不要惡化」。

烏國國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫則試圖淡化中國援俄的可能性，認為中國不會和俄國同謀。目前在台灣國防安全研究院駐點研究的烏國戰略學者溥猷立也持相同看法，「我們不預期他們會在短期內提供戰車、航空設備或多管火箭系統」。

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