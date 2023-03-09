經濟學人：台灣自衛決心不夠

「經濟學人」指出，台灣正遭到中國嚴重威脅，但台灣人對於如何自衛、甚至是否要自衛的決心仍顯不足。（美聯社檔案照）

2023/03/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕國際知名期刊「經濟學人」六日指出，台灣是在民主、經濟上的重要島嶼，正遭到中國的嚴重威脅，其命運最終將由台灣人民是否做好戰備來決定。然而，台灣人對於如何自衛、甚至是否要自衛的決心仍顯不足。

處境危險 卻對中國威脅麻木

報導以台灣總統蔡英文去年底宣布恢復義務役役期，稱此為「困難決定」為例，指其之所以「困難」，反映出一個令人擔憂的現實︰台灣還沒有下足決心，要如何、甚至是否要自衛。報導說，台灣是「世界上最危險的地方」，卻對中國威脅麻木，直到俄羅斯侵略烏克蘭，有關中國侵台的可能性，才開始成為尋常討論的議題。

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文中說，台灣以「全球捍衛民主的先鋒」自居，但台灣領導人知道，烏克蘭戰爭的啟示是，受較大鄰國霸凌的小國須展現出抵抗意願，反擊才會有更多機會讓世界來幫你，但台灣還沒為作戰做好準備。文中點出數十年來的國防預算減少、現役兵力縮減，過去花太多國防預算採購現在已易受中國飛彈攻擊的戰鬥機、坦克和戰艦，反而未致力於美國所提出的不對稱戰力。

在台宣傳失敗主義、分裂論調

中國對台灣最具威脅性的攻擊，或許是在心理層面。烏俄戰爭後，陰謀論和中國煽動對美國不信任的大外宣，在台灣廣為流傳的程度「令人驚訝」；去年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周大規模軍演，許多人將此事歸咎於台灣政府和美國政治人物挑釁，而非威脅台灣的中國，「這種指責受害者，正是意在擾亂台灣社會的中國假資訊行動產物」，也反映出台灣身分認同的歷史。

不過，身分認同不是唯一影響台灣政治的因素，許多台灣人在政黨屬性、統或獨問題上尚未決定立場。近期民調顯示，約五十七％的人支持維持實際獨立的「現狀」，不要戰爭。然而，選民或許得在為主權而戰，或為了和平投降兩者之間二選一。文章最後指出，台灣是民主政體，未來掌握在台灣人手裡，但也因此容易被專制政權利用，中國已在台灣媒體宣傳失敗主義、分裂論調，要靠台灣人團結起來對抗這些宣傳。

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