為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普公開為高市背書催票 「她絕對不會讓日本人民失望！」

    2026/02/06 06:03 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普（右）大讚日本首相高市早苗（左），是「堅強、有力且睿智的領袖」，更是一位「愛國者」，他很樂意為高市背書。（法新社檔案照）

    美國總統川普（右）大讚日本首相高市早苗（左），是「堅強、有力且睿智的領袖」，更是一位「愛國者」，他很樂意為高市背書。（法新社檔案照）

    日本眾議院大選將於8日舉行投開票，美國總統川普5日在社群平台發文，大讚自民黨黨魁、首相高市早苗是「堅強、有力且睿智的領袖」，更是一位「愛國者」，他很樂意為高市背書，「她絕對不會讓日本人民失望！」

    川普在自家社群平台「真實社群」發文，指出「偉大的日本國將於2026年2月8日週日，舉行一場非常重要的國會大選。這場選舉的結果對日本的未來至關重要。高市早苗已證明自己是一位堅強、有力且睿智的領袖，更是一位真心愛國的人。」

    川普說：「我期待在3月19日歡迎高市首相造訪白宮。在我訪問日本期間，我和所有的代表團成員都對她印象極其深刻。除了國家安全之外，美日兩國也正緊密合作，致力於達成一項非常重大的貿易協定，這項協定將大力造福兩國。」

    川普強調：「高市首相和她的執政聯盟所做的工作，值得獲得強力的認可，因此，身為美利堅合眾國總統，我很榮幸給予她以及她備受推崇的聯盟『完全且徹底的背書』。」

    川普最後說：「她絕對不會讓日本人民失望！（SHE WILL NOT LET THE PEOPLE OF JAPAN DOWN!）祝各位在這個非常重要的週日投票日好運。」

    據報導，高市預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中，川普前述發文是首度宣布高市訪美日期。相關人士透露，川普政府考慮以「國賓待遇」（state guest）接待高市，顯示美方有意在國際與國內層面強調美日同盟的緊密關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播