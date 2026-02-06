蓋洛普民調：台灣「政治焦慮」居全球之冠 美國緊追在後

蓋洛普的國際民調顯示，將「政治或政府」視為首要問題的國家中，台灣以高達50％的比例位居榜首，反映出台灣民眾在面對中國軍事威脅下的特殊處境。（法新社檔案照）

民調機構「蓋洛普」（Gallup）4日發布的國際民調顯示，將「政治或政府」視為首要問題的國家中，台灣以高達50％的比例位居榜首，也有約3分之1的美國人對於國家政治體制感到焦慮，使美國在眾多富裕國家中顯得格外突兀。

《美聯社》報導，這份涵蓋107個國家的調查發現，唯一在此議題上焦慮感高於美國的是台灣，反映出台灣民眾在面對中國軍事威脅下的特殊處境。而美國民眾對政治體制的擔憂程度，則與斯洛維尼亞、西班牙及南韓等國相當。

請繼續往下閱讀...

雖然富裕國家及民主國家通常較傾向將政治與政府列為首要議題，但蓋洛普研究員維格斯（Benedict Vigers）指出，美國的情況相當特殊。美國人不僅擔心政治，更對民主體制的穩定性，以及是否仍有機會在經濟上翻身感到憂心。

這項調查於2025年3月至10月間進行。在此之前，美國經歷了數十年的政治兩極化，包括總統川普崛起、2021年1月6日的國會山莊攻擊事件、拜登政府期間對川普的司法追訴多未成功，以及川普重返白宮後引發對國家政治與憲法護欄的新質疑。

達特茅斯學院（Dartmouth College）政治學家奈漢（Brendan Nyhan）指出，經濟焦慮與民主體制的健康息息相關，「在一個人們對經濟未來不抱樂觀的世界裡，他們會更願意進一步破壞體制的穩定。」

美國也是少數幾個年輕人異常關注經濟議題的高所得國家之一。調查顯示，35歲以下的美國人最傾向將「經濟問題」（包括食物與住房的負擔能力）列為首要煩惱；相較之下，55歲以上的長者則更關注政治問題。約有3分之1的美國年輕人將經濟與物價負擔列為頭號問題，55歲以上族群則僅有13％持此看法。

這種現象在澳洲、加拿大、愛爾蘭等其他飽受住房危機困擾的富裕國家同樣可見。在這些國家，年輕公民比年長者更迫切感受到經濟壓力。維格斯指出：「這是年輕人被排除在經濟進步之外的一個具體且現實的例子。」

調查發現，愛爾蘭有高達57％的成年人將經濟或物價負擔列為首要問題，其焦慮程度竟與奈及利亞、尚比亞、埃及和阿爾巴尼亞等開發中國家處於同一水準。這種嚴峻的住房與物價危機在英語系國家尤為明顯，除了愛爾蘭與美國，澳洲、加拿大、英國及紐西蘭的年輕人也展現出類似擔憂。反觀法國與德國等其他富裕國家，則未出現如此顯著的代溝或物價焦慮。

與年輕人聚焦經濟不同，約4成由35歲以上的美國人認為，政治與政府才是國家面臨的最大問題；而持相同看法的年輕人僅占約2成。

蓋洛普數十年來持續追蹤美國民眾眼中的首要議題。過去，「政治與政府」通常只在水門案（Watergate）等全國性醜聞發生時才會飆升為頭號問題。然而，自2000年以來，該議題的重要性逐漸攀升，自2016年起更長期維持在接近、甚至超越水門案時期的水準。

蓋洛普資深科學家紐波特（Frank Newport）指出，國內調查發現，對國家機構（包括聯邦政府、司法體系及選舉公正性等）缺乏信任的人，遠比信任者更容易對政治感到焦慮。在不信任體制的群體中，有41％將政治列為首要問題，而信任者中僅約21％。

奈漢警告，低信任度對民主政體具有腐蝕性，要在缺乏社會信任的情況下維持穩定的社會與法治，「是非常困難的」。在高度兩極化的情況下，這會讓人們極難接受選舉失敗，也難以接受對立政黨掌權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法