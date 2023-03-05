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    拒交出組織資料 港支聯會3人獲罪

    前香港支聯會副主席鄒幸彤（左）二○二一年九月前往警察總部回覆支聯會被控是「外國代理人」問題。（路透檔案照）

    前香港支聯會副主席鄒幸彤（左）二○二一年九月前往警察總部回覆支聯會被控是「外國代理人」問題。（路透檔案照）

    2023/03/05 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二一年九月廿五日在《港區國安法》威迫下宣告解散的香港泛民主派政治組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會），當年八月廿五日被控為「外國代理人」後，未依警方要求交出支聯會組織資料以供調查，時任副主席鄒幸彤（見圖，路透檔案照）及常務委員徐漢光、鄧岳君隔月被控「沒有遵從實施細則通知規定提供資料罪」，四日於西九龍法院裁決，國安法指定法官羅德泉裁定始終拒絕認罪的三人罪名成立，訂十一日正式判刑，最高可判坐監六個月及罰十萬港幣。

    羅德泉四日表示，三名被告明顯無意圖提供任何資料，其拒絕遵從通知沒有理據。徐漢光和鄧岳君則獲准以原有條件保釋，後者開庭前後均向大眾表示：「今天是三月四號，紀念六四卅四周年。」鄒幸彤身為香港人權律師，也涉嫌二○年六月四日維園未經批准集結案，去年一月罪成判囚十五個月但年底上訴成功獲撤銷。

    上述三人和前支聯會另兩名被告常委梁錦威、陳多偉，二一年九月初紛紛因涉嫌「沒有遵從實施細則通知規定提供資料罪」被捕，後兩人分別在當年底、去年中認罪，均判囚三個月並已刑滿出獄。至於支聯會為何國代理人，控方以會影響調查為由，至今不說明。

    被控為外國代理人

    而警方有無合理理由相信支聯會是「外國代理人」，羅德泉強調，「外國代理人」在香港屬全新概念，但透過支聯會背景、活動及過去多年和本地和海外人士的關係，警方有合理理由相信支聯會屬外國代理人。

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