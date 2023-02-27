歐盟加壓 對俄祭第10輪制裁

第73屆柏林影展25日舉行頒獎典禮，德國女星戴安娜柏格（Diana Berg）在走紅地毯時，高舉烏克蘭國旗譴責俄羅斯侵略。 （路透）

2023/02/27 05:30

120個人與實體列入 伊朗無人機製造商首上榜

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐盟廿五日宣布對俄羅斯進行第十輪制裁，對象包括約一二○名個人與實體，含三家俄羅斯銀行以及若干與俄羅斯傭兵「瓦格納集團」有關者與組織，制裁重點除凍結資產與旅行禁令，還有出口限制，以期藉此拖垮俄國經濟並耗盡其戰爭經費。

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盼拖垮經濟 耗盡戰爭經費

歐盟執委會主席馮德萊恩推文指出，這是歷來針對俄羅斯的最廣泛的制裁，將「消耗俄羅斯的戰爭武器庫與拖垮俄羅斯經濟」，並稱歐盟也會對企圖規避歐盟制裁者加強施壓；歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾則警告，歐盟會持續增加對莫斯科的壓力…「只要有需要，我們會繼續做（制裁施壓），直到烏克蘭從俄羅斯的殘暴侵略中解放出來」。

凍結瓦格納資產 禁差旅

這波新制裁的重點之一，是早在二○二一年就遭歐盟制裁的瓦格納集團相關者，包括十一名個人與七個實體，制裁理由是在中非共和國、馬利、蘇丹與烏克蘭「侵犯人權」，將被凍結資產與禁止差旅。波瑞爾說，瓦格納集團的活動，是對其所在的國家之人民以及對歐盟的威脅，危及國際和平安全。

武器電子零組件 禁止出口

波瑞爾說，這一波制裁針對俄羅斯的金融業，以及該國取得軍民兩用科技與先進科技之管道。包括無人機、飛彈、直升機以及稀土、積體電路與熱感應攝影機等俄羅斯的武器系統中的電子零組件，也被納入禁止出口清單。

此外還對瀝青與合成橡膠等能為俄羅斯帶來重大收入的商品，實施額外的出口限制；除了禁止與另外三家俄羅斯銀行進行交易，另有九十六家實體因支援俄羅斯軍工複合體而遭更嚴格的出口限制，其中七家伊朗的軍用無人機製造商首度上榜。

烏國總統澤倫斯基在廿五日晚間的談話中對這波新制裁表示歡迎，認為應該持續制裁俄國與加壓，「我們期待針對（俄羅斯國營核子企業）Rosatom與俄國核子業採取果斷步驟，以及對（俄羅斯）軍方與金融業施加更多壓力」。

瑞士燈光藝術家霍夫斯泰特（Gerry Hofstetter）25日在有「黑海明珠」之稱的烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa），將象徵烏克蘭奮戰不屈的光影投射在歷史建物上，紀念俄國侵略烏克蘭一年來不幸罹難的無辜生命。（歐新社）

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