美眾院中國特委會聽證會 討論防衛台灣

美國聯邦眾議院十日成立的跨黨派「中國問題特別委員會」廿八日晚間七時將舉行首場聽證會，主題為「中國共產黨對美國的威脅」。前國家安全顧問麥馬斯特皆將出席作證。（彭博檔案照）

2023/02/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦眾議院十日成立的跨黨派「中國問題特別委員會」廿八日晚間七時（台灣時間三月一日上午八時）將以「中國共產黨對美國的威脅」為主題召開首場聽證會，由十七日秘密訪問台灣四天的共和黨籍議員蓋拉格擔任主席，台灣將是當天討論焦點，中國違反人權、美國應如何防衛台灣對抗中國日益增加的攻擊為當天兩大重點議題。

據美國有線電視新聞網（CNN）掌握的消息，廿八日證人名單堪稱重量級，共和黨籍前總統川普執政時期的國家安全顧問麥馬斯特（見圖右，彭博檔案照）及副國家安全顧問博明（見圖左，美聯社檔案照）、中國異議人士魏京生之秘書童屹、美國製造業聯盟主席保羅均在受邀之列，有助委員會從安全、人權、經濟等層面，應對中國做為全球競爭者構成的威脅，以及達成反制中國侵略的優先要務。

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CNN指出，麥馬斯特和博明深受共和、民主兩黨尊重，他們在川普政府建構應對中國的政策中扮演重要角色。博明在挺川普群眾攻擊國會案發生後辭職，之後又公開在眾院就此作證，使他贏得民主黨左派的信任。預料兩人也將就川普政府是否知道有疑似中國間諜氣球飛越美國一事接受議員提問。

中國侵害人權關鍵證人將出席

至於童屹，將是「中國問題特別委員會」凸顯中國侵害人權的關鍵證人。她在學生時曾親眼目睹六四血腥鎮壓，一九九三年成為魏京生的秘書，九四年和魏京生因為參與民主運動相繼被捕，於接受勞動教養時慘遭迫害。她在一九九六年獲釋，之後流亡美國。

美國製造業聯盟主席保羅預料將闡述美國必須在經濟上降低對中國的依賴，以及必須阻止美國公司落入中國國營企業或是中國投資人手中的理由。他向來主張美國必須加強本國的製造業。

美國聯邦眾議院十日成立的跨黨派「中國問題特別委員會」廿八日晚間七時將舉行首場聽證會，主題為「中國共產黨對美國的威脅」。前總統川普執政時期的前副國家安全顧問博明。（美聯社檔案照）

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