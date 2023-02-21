太空軍備競賽 美將領：中國是最大威脅

美國太空軍作戰部長薩茲曼指出，太空在短短幾年內產生根本性變化，中國是當前最具挑戰性的威脅。（路透檔案照）

2023/02/21 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國太空軍作戰部長薩茲曼（Bradley Chance Saltzman）十八日在慕尼黑安全會議場邊表示，由於軍備競賽加劇，外太空在短短幾年內產生根本性變化，中國是當前「最具挑戰性的威脅」，再者是俄羅斯。

薩茲曼表示，美國的戰略競爭對手正在生產各種太空武器，包括反衛星飛彈、陸基導能和軌道攔截能力等技術，最具挑戰性的威脅是中國，還有俄羅斯；做為一個競爭場域，太空已發生根本性變化，主要是因為中國和俄羅斯已經在測試武器，並在某些情況投入運用。

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太空軍備競賽並非始自今日，五角大廈早在一九八五年便以飛彈摧毀衛星，中國和印度也分別在二○○七年及一九年跟進。二○二○年二月，美軍指出，兩顆俄羅斯衛星在軌道上追蹤一顆美國間諜衛星。二○二一年底，俄羅斯利用地球發射的飛彈，摧毀一個俄國衛星，當時北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）批評，這種武力展示是不負責任的行為。

未來戰爭型態 使用雷射、電磁波破壞衛星

薩茲曼指出，「對手正在利用太空…瞄準目標並擴展武器的射程」，未來的戰爭型態，已從透過飛彈或自殺衛星摧毀其他衛星的方式，轉變成使用雷射武器或強大電磁波破壞衛星。

烏俄戰爭提醒各國，太空在目前及未來衝突的根本重要性。薩茲曼說，太空對於現代戰爭很重要，可以在沒進入太空的情況下，透過網路或其他媒介載體發動攻擊，美方必須確保有能力抵禦這些攻擊。

薩茲曼去年已多次談及中國對太空帶來的威脅，指出中俄在破壞能力方面投入大量資金，不僅是擾亂和削弱，「而是摧毀我們的太空能力」。儘管美國目前仍可抵禦中俄所擁有的攻擊能力，但尚未設計出能夠在危機情況下可供運作的系統，因此需要轉型為更具防禦性的架構，「以應對太空已從良性環境，轉變為更具競爭性的作戰領域這一事實」。

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