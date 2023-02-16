從海南島追蹤到美本土 華郵︰美軍早已鎖定中國間諜氣球

（路透檔案照）

2023/02/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕一枚中國間諜氣球入侵美國領空遭美軍擊落，導致美中緊張關係進一步升高。華盛頓郵報十四日獨家披露，美軍從該枚氣球還在海南島時就掌握動向，一路追蹤氣球飛越阿拉斯加到美國本土上空，目前研判氣球可能是因為天候因素才誤入美國領空，可能至少在一定程度上是失誤造成的結果。

華郵引述數名美官員說法，美國政府二日公開的這枚中國間諜氣球，在一月底進入美國空域前，從其位於海南島的基地升空開始，就被美國軍方和情報機構追蹤近一週，原本氣球的路徑看來會越過美國屬地關島，但向東飛行途中突然北轉，飄過距離關島數千英里遠的阿拉斯加阿留申群島，然後到加拿大遭遇強風，因此被吹往南進入美國本土空域。透露這些內幕的官員說，正檢視中國並非刻意利用這枚偵察氣球入侵美國心臟地帶上空的可能性。

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無論刻意或意外 都是共軍重大失誤

華郵指出，追蹤二月初該枚氣球動向的美國情報分析師，還不確定該枚氣球偏離原本路線是刻意所為還是意外，但氣球的用途就是偵察，最有可能是要刺探美軍在太平洋的設施。官員說，氣球進入美國空域，已是侵犯主權，且在蒙大拿州敏感的核飛彈設施上徘徊並非意外，這一點提高了即使氣球是意外被風吹到美國本土，但北京顯然將計就計、決定利用這個機會蒐集情報的可能性。

無論是刻意還是意外進入美國領空，此事都是中國人民解放軍的一次重大失誤，不僅造成政治和外交爭端，也促使美國和其盟邦更深入檢視北京的空中偵察能力。

與此同時，白宮國家安全會議（NSC）戰略溝通協調官柯比十四日表示，另外三枚在北美上空被美軍擊落的不明物體，或許並未構成國安威脅，美方也沒有發現其為中國間諜氣球計畫一環的事證，不排除該三枚飛行物隸屬於商業或研究機構。但柯比也強調，中國正在進行一項「資金充足、蓄意的計畫」，以高空氣球對美國和其他國家進行情蒐，未來肯定會對其他情報平台提供更高的價值。

中國外交部十五日在例行記者會上，再次被問到間諜氣球爭議，發言人汪文斌反指去年五月以來，美方高空氣球「十多次」非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等地，「濫用武力、過度反應、升級事態」，甚至以此為藉口制裁中國企業和機構，中國將對相關美國實體反制。

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