跟蹤航行南海英艦 中潛艦破功

中國一艘俄製潛艦前年夏季被發現在南海尾隨英國航空母艦「伊莉莎白女王號」，最後被英軍逼退。（美聯社檔案照）

2023/02/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）將在十二日播出的紀錄片「戰艦：值勤」（The Warship : Tour of Duty）指出，英國皇家海軍最尖端的航空母艦「伊莉莎白女王號」打擊群，二○二一年夏季在南海航行時，曾遭一艘中國海軍潛艦跟蹤，但英方成功發現中國潛艦蹤跡，並將其逼退。

被伊莉莎白女王號逼退

每日郵報、鏡報指出，伊莉莎白女王號航艦打擊群在南海航行期間，巡防艦「里契蒙號」率先發現一艘中國俄製基洛級潛艦在航艦以南尾隨。英軍隨即在夜幕掩護下，緊急派出一架反潛直升機，連續投放高科技聲納浮標，搜尋中國潛艦，最後在航艦南方二十海里處發現其蹤跡，當時英軍水兵還高喊：「我們打敗他們了！伊莉莎白女王號一比○得分。」中國潛艦發現自己形跡敗露後隨即撤退。

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BBC紀錄片團隊當時隨行拍攝「伊莉莎白女王號」的處女航，正好見證英中兩國海軍水面上下的短暫交手。

英軍表示，若此事發生在不同情景中，例如一場衝突，只要他們先發現對手，就能有較充裕的時間保護航艦，並動用諸多武器來對付敵軍潛艦，以解除威脅。英國海軍前將領威斯特（Alan West）也表示，要在南海搜尋潛艦難度很高，但一個航艦打擊群若陣仗完備，力量將非常驚人。他直言，這次經歷非常令人印象深刻，足以證明英國海軍是世界上最頂尖的「潛艦獵人」之一。

據報導，當年伊莉莎白女王號往南海出發前，中國駐英大使館武官、解放軍少將蘇廣輝曾警告，「若美英聯手挑戰或違反中國主權和領土完整，將是具敵意的行為」。威斯特此次也對北京的文攻武嚇表示看法，指北京的威脅代表軟弱，「愈喜歡威脅別人，就愈彰顯自己有多害怕。」

英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航艦打擊群前年夏季穿越南海，一度引起中國政府憤怒。（歐新社檔案照）

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