紐時︰中國秘密清算白紙運動

美媒報導，中國當局試圖用背後有「外部勢力」的說法，來詆毀去年十一月參加反嚴苛「清零」封控的「白紙運動」抗議者，對他們開啟祕密清算，多名抗議者已遭拘捕或失聯。（路透）

2023/01/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕新疆烏魯木齊去年十一月一棟公寓火災疑因過度防疫封控而釀成十死，不滿情緒蔓延十多個中國城市，爆發「白紙運動」，讓北京放棄強硬的清零政策。據紐約時報報導，中國警方已展開私下抓人行動、秘密訊問和扣留抗議者，並試圖將他們抹黑為境外勢力的工具。

報導指出，白紙運動對中共統治構成幾十年來最大膽的挑戰，也是對中共領導人習近平難堪的羞辱，中共當局正恐嚇威脅活動抗議者，以警告那些可能會受該運動鼓舞的中國民眾。中國警方去年十一月廿七日在北京燭光守夜抗議活動當晚，雖未在現場大舉抓人，但據參與者描述，之後幾天他們被警察傳喚或找上門，有些人被告知，警察用手機的定位數據追蹤他們。

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根據報導，第一批因參加抗議活動而被警方逮捕的人是四名女性，先是會計事務所職員李元婧及自由撰稿人李思琪，然後英美文學碩士翟登蕊，幾天後北大出版社編輯曹芷馨也被帶走。這四人是朋友，她們在北京辦讀書會、看電影，討論女權主義和LGBTQ權益等社會問題。

報導說，中國當局未公布逮捕的消息，並儘力避免提及抗議活動，但警察秘密抓人、訊問和拘留等相關消息已廣為流傳。知情人士透露，警方已訊問了四名女性使用海外即時通訊平台或參與女權活動（如讀書會）的情況。中國宣傳機器把女權主義嘲諷為外國勢力的又一個工具。

暗中抓人 抹黑抗議者為境外勢力工具

被捕的女性則表示，參加活動是受信念驅使，她們相信即使在中國也有表達自己觀點的權利。被捕的曹芷馨（廿六歲）在去年十二月被抓前錄製了一段影片，委託朋友在她失蹤後將影片發上網；她在影片中說：「在現場，我們遵守秩序，沒有與警方發生任何衝突，為什麼還要悄無聲息地帶走我們？」

知情者表示，中國警方指控這幾名女性的罪名是「尋釁滋事」，該模糊罪名是為了使批評者噤聲常用的指控，最高可判處五年有期徒刑。

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