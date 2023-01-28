埃及最老 金箔木乃伊出土

埃及一個考古團隊廿六日宣布，在首都開羅南郊的左塞爾金字塔附近的撒卡拉墓地，挖掘出隸屬於埃及第五和第六王朝的西元前廿二至廿五世紀多項重要古文物。（路透）

2023/01/28 05:30

埃及一個考古團隊廿六日宣布，在首都開羅南郊的左塞爾金字塔附近的撒卡拉墓地，挖掘出隸屬於埃及第五和第六王朝的西元前廿二至廿五世紀多項重要古文物，以及一個十五公尺的埋葬井，井底有個男子的大型長方石灰岩棺，以砂漿密封，正是四三○○年前古埃及人使用的技術，裡頭有具覆著金箔的木乃伊，可能是埃及迄今所發現最古老且最完整的木乃伊。（編譯周虹汶）

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