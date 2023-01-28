FBI反駭勒索軟體集團 攔下39億贖金

美國聯邦調查局廿六日宣布，與歐洲執法單位成功瓦解利用勒索軟體作案的跨國犯罪集團Hive，拯救約三百名被害人、擋下逾一．三億美元贖金支付。圖中右起三位官員分別是美國聯邦調查局局長瑞伊、司法部長賈蘭德與副部長摩納可。（彭博）

2023/01/28 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）廿六日宣布，與歐洲執法單位成功瓦解利用勒索軟體作案的跨國犯罪集團Hive，拯救約三百多名的被害人、擋下逾一．三億美元（約卅九億台幣）贖金支付，堪為政府運用新穎方法打擊勒索軟體的重大勝利。

資料交還336名受害者

美國司法部長賈蘭德、副部長摩納可與聯邦調查局局長瑞伊表示，執法部門駭入並滲透Hive的網路加以監控長達七個月，秘密竊取數位鑰匙，用以破解被Hive上鎖的受害團體資料，並將其交還給三三六名受害者。摩納可說，警方利用合法手段，對駭客使出駭客攻擊。

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Hive被瓦解的消息最早在廿六日上午傳出，當時其網站出現一句閃爍的文字，「這個網站已被FBI查封，這是聯合執法行動打擊Hive勒索軟體的一環」。包括德國、荷蘭與歐洲刑警組織（Europol）都共同參與打擊Hive，Hive的伺服器已落入德國聯邦刑事警察局（BKA）和荷蘭國家高科技犯罪執法單位手中。

Hive橫跨80國犯案

Hive最初是在二○二一年六月被發現，他們加密跨國企業的資料，再要求這些公司支付巨額加密貨幣贖回資料，是作案次數最多的網路犯罪集團之一。美國司法部表示，Hive橫跨八十國犯案，受害者超過一五○○名，多年來已得手逾一億美元（約卅億台幣）。

尚未有人遭到逮捕

賈蘭德說，Hive攻擊醫院、校區、金融企業等組織，竊取其資料，有時候還會公開。網路安全公司Emsisoft指出，Hive是目前最活躍的駭客集團之一，甚至可能是最活躍的一個，並提到，二○二二年至少有十一起美國政府組織、學校和醫療衛生單位被駭的案件與Hive相關。

Hive與獨立駭客合夥展開攻擊，目前尚未有任何人遭到逮捕，但賈蘭德表示，美國司法部會動用所有資源，將針對美方進行勒索攻擊的人繩之以法。

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