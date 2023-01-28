為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    FBI反駭勒索軟體集團 攔下39億贖金

    美國聯邦調查局廿六日宣布，與歐洲執法單位成功瓦解利用勒索軟體作案的跨國犯罪集團Hive，拯救約三百名被害人、擋下逾一．三億美元贖金支付。圖中右起三位官員分別是美國聯邦調查局局長瑞伊、司法部長賈蘭德與副部長摩納可。（彭博）

    美國聯邦調查局廿六日宣布，與歐洲執法單位成功瓦解利用勒索軟體作案的跨國犯罪集團Hive，拯救約三百名被害人、擋下逾一．三億美元贖金支付。圖中右起三位官員分別是美國聯邦調查局局長瑞伊、司法部長賈蘭德與副部長摩納可。（彭博）

    2023/01/28 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）廿六日宣布，與歐洲執法單位成功瓦解利用勒索軟體作案的跨國犯罪集團Hive，拯救約三百多名的被害人、擋下逾一．三億美元（約卅九億台幣）贖金支付，堪為政府運用新穎方法打擊勒索軟體的重大勝利。

    資料交還336名受害者

    美國司法部長賈蘭德、副部長摩納可與聯邦調查局局長瑞伊表示，執法部門駭入並滲透Hive的網路加以監控長達七個月，秘密竊取數位鑰匙，用以破解被Hive上鎖的受害團體資料，並將其交還給三三六名受害者。摩納可說，警方利用合法手段，對駭客使出駭客攻擊。

    Hive被瓦解的消息最早在廿六日上午傳出，當時其網站出現一句閃爍的文字，「這個網站已被FBI查封，這是聯合執法行動打擊Hive勒索軟體的一環」。包括德國、荷蘭與歐洲刑警組織（Europol）都共同參與打擊Hive，Hive的伺服器已落入德國聯邦刑事警察局（BKA）和荷蘭國家高科技犯罪執法單位手中。

    Hive橫跨80國犯案

    Hive最初是在二○二一年六月被發現，他們加密跨國企業的資料，再要求這些公司支付巨額加密貨幣贖回資料，是作案次數最多的網路犯罪集團之一。美國司法部表示，Hive橫跨八十國犯案，受害者超過一五○○名，多年來已得手逾一億美元（約卅億台幣）。

    尚未有人遭到逮捕

    賈蘭德說，Hive攻擊醫院、校區、金融企業等組織，竊取其資料，有時候還會公開。網路安全公司Emsisoft指出，Hive是目前最活躍的駭客集團之一，甚至可能是最活躍的一個，並提到，二○二二年至少有十一起美國政府組織、學校和醫療衛生單位被駭的案件與Hive相關。

    Hive與獨立駭客合夥展開攻擊，目前尚未有任何人遭到逮捕，但賈蘭德表示，美國司法部會動用所有資源，將針對美方進行勒索攻擊的人繩之以法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播