中企暗助瓦格那集團 美祭制裁

俄羅斯僱傭兵組織「瓦格那集團」去年十一月在俄國第二大城聖彼得堡新成立辦公大樓，應邀前往的參觀者當時身穿軍用迷彩服。（路透檔案照）

2023/01/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中扮演關鍵角色的俄國僱傭軍組織「瓦格那集團」，繼廿日遭美國白宮列為跨國犯罪組織，美國財政部與國務院廿六日同步宣布對協助該集團的六名個人與十二家實體進行制裁，提供烏國衛星影像以利俄軍作戰的中國長沙天儀空間科技研究院有限公司及其位於盧森堡的子公司「Spacety Luxembourg S.A.」榜上有名。

美對六名個人與十二家實體進行制裁

根據長沙天儀研究院（spacety）官方網站介紹，該機構以「中國商業化SAR遙感衛星及科研衛星的開拓者和引領者」自許，「致力於研製極致性價比的小衛星，為航天科技集團、科研院所、大學和商業企業提供短周期、低成本、一站式的小衛星研製及數據整體解決方案」。其核心團隊成員與中國共產黨政府關聯甚深，主要來自於中科院、航天科技、航天科工等航天單位，同時還有來自於國際的航天人才；執行長楊峰更身兼湖南省長沙市人大代表。

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美國財政部聲明直指天儀研究院把烏國上空衛星影像提供給瓦格那集團，而該集團蒐集這些影像以便「在烏克蘭開展作戰行動」。美國國務卿布林肯聲明則強調，「這些協助俄國的戰爭機器摧毀烏國，造成當地人民死亡」，而這項最新制裁「將進一步阻礙」俄方「武裝戰爭機器的能力」。

彭博引述知情匿名人士消息指出，美方廿六日公布最新制裁前，也已掌握中國國營企業策應俄羅斯的證據。美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲表示，有證據顯示，包括透過在香港運作的公司，中企一直在出口包括半導體芯片在內的軍民兩用技術，鑑於中方對俄提供關鍵援助，「我們不應該放棄對中國制裁的可能性，中國更不應該躲在一些公司後面」，「我們必須盡一切可能，砍掉領頭者。」

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