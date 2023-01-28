保護港人 美避風港計畫延兩年

美國的「對特定香港公民延後強制離境」計畫延長兩年至二○二五年一月，繼續支持遭到中共迫害的香港人民。（法新社）

2023/01/28 05:30

避免中共迫害 已幫助約四千港人

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國的「對特定香港公民延後強制離境」計畫原訂今年二月五日到期，總統拜登廿六日將這項計畫延長兩年至二○二五年一月，繼續支持遭到中共迫害的香港人民。

因應港區國安法實施

美聯社報導，拜登二○二一年八月批准實施這項提供臨時避風港的舉措，效期長達十八個月，旨在回應港區國安法的實施和其他行動，這些行動有損一九九七年香港主權轉移時中國承諾保障的權利。

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白宮國家安全會議透過聲明表示，美國藉此再次表達拜登政府大力支持面臨中國打壓的港人，美方強烈反對中共利用國安法否定香港人權和基本自由、削弱香港自治，並侵蝕香港尚存的民主程序和制度。

聲明提到，自二○二○年六月以來，香港已有至少一百五十名反對派政治人物、社運人士和示威者遭到國安法起訴與扣押，罪名包括分裂國家、顛覆政權、恐怖活動及勾結外國勢力。香港政治犯已超過一千二百名，還有上萬人因參與反政府示威遭起訴。

拜登在備忘錄提到，中國二○二○年六月起單方面對香港實施國安法，破壞「基本法」和「中英聯合聲明」賦予港人的權利與自由，中國持續打擊香港自治，破壞其尚存的民主程序和制度，限制學術自由、打壓新聞自由；美方致力於以捍衛民主、促進人權為核心的外交政策，延長計畫可促進美國在港利益，美方會持續堅定地支持港人。

簽證過期 也能合法居留

在這項計畫的保障之下，所有在美居住的港人即使簽證過期，也能合法居留，並且獲得工作許可。華府倡議團體「爭取香港運動」總裁朱牧民推文表示，該計畫已協助約四千名在美港人免於遭受政治迫害、不正當的審判和監禁。

對此，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇透過聲明說，拜登政府的舉措進一步揭露美國損害香港穩定、抑制中國發展的邪惡用心，敦促美方停止干預香港事務。港府發言人廿七日在新聞稿表示，美國政府的最新舉措充分顯露出險惡用心和霸凌野蠻，針對港府執法行動的批評是惡意捏造，港府強烈敦促美國政府立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為。

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