報復美德援烏坦克 俄連轟55飛彈

美國總統拜登25日在白宮宣布，將提供烏克蘭31輛M1艾布蘭坦克，以強化烏軍在開闊地形的機動能力。拜登身後分別為國務卿布林肯（左）和國防部長奧斯汀（右）。（美聯社）

2023/01/27 05:30

烏擊落47枚飛彈 仍造成11死11傷

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國與美國相繼宣布援烏重型坦克之後，﻿莫斯科痛斥西方國家直接介入俄烏衝突，並隨後於廿六日鎖定能源基礎設施，對烏克蘭發動新一波大規模飛彈襲擊。烏方統計，俄軍先後共發射五十五枚各式飛彈，其中四十七枚被擊落，已知在烏國各地造成十一死十一傷。

此前，德國廿五日批准援烏十四輛豹二主戰坦克，同時許可其他有豹二的歐洲國家跟進援助八十八輛，以組成兩個坦克營。德國總理蕭茲強調，德國將一直是支援烏克蘭的「先鋒」，但他也警告戰爭升高的危險。

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幾小時後，美國總統拜登宣布提供卅一輛M1艾布蘭坦克，這是俄烏開戰以來，美歐盟友首度聯合供應烏克蘭重型武器。拜登強調，美國對烏克蘭的援助，「不是對俄羅斯的進攻性威脅」，是為幫助烏克蘭捍衛主權。卅一輛艾布蘭坦克將以對烏克蘭的援助資金進行採購，並不是從現有庫存直接供應，這代表艾布蘭坦克要上戰場，可能需要數個月時間。

德國防長佩斯托瑞斯廿六日表示，德國承諾豹二坦克將於「三月下旬至四月初」運抵。柏林本月初宣布援烏「黃鼠狼」步兵戰車，今年第一季將交付四十輛。佩斯托瑞斯說，烏軍將先受訓操作「黃鼠狼」，豹二坦克的訓練會「稍晚一些」。

荷蘭研究提供F-16戰機

烏克蘭總統澤倫斯基發推文，感謝德美兩國軍援主戰坦克，他敦促西方國家迅速把坦克送來，且數量要充足，「速度和規模現在是關鍵」。此外，他還籲請西方國家能援助長程飛彈和戰機。

美國政治新聞網站「政客」（Politico）廿六日引述外​​交消息人士稱，有關未來向基輔提供西方戰機的內部討論已經開始，但由於擔心情勢升級，預計這場辯論將更加艱難。荷蘭外交部上週表示，正研究提供F-16戰機給烏克蘭，「我們立場開放且沒有禁忌」。

在此同時，法新社報導，有歐洲國家甚至提議提供烏克蘭集束彈，可助烏軍抵擋俄軍攻勢。不過，集束彈遭國際公約禁用，具有爭議性，之前俄羅斯對烏國使用這種炸彈，就招來國際譴責聲浪。

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