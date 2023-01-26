Google又涉壟斷 美點名廣告部門需分家

美國司法部廿四日對Alphabet旗下的Google提出反托辣斯告訴。（美聯社檔案照）

2023/01/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部廿四日對Alphabet旗下的Google提出反托辣斯告訴，指控Google過去十多年來，以反競爭策略壟斷數位廣告市場，點名Google必須與其廣告服務Ad Manager分道揚鑣。Google二○二一年的廣告營收達逾兩千億美元，是Alphabet最大營利來源。

壟斷線上廣告 美正式起訴

這是繼二○二○年美國前總統川普的政府提告以來，Google再度遭美國聯邦政府提告反托辣斯。二○二○年的控告是針對Google壟斷線上搜尋，而如今的控告則是壟斷線上廣告市場。美國司法部長賈蘭德在司法部對Google提告後表示，Google過去十五年來，一直使用反競爭策略以尋求擊敗其在線上廣告業務的競爭對手，此舉導致作為廣告主的美國政府受損，支付過高的廣告費用。

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根據司法部提出的訴狀，Google使用反競爭、排他性及非法手段，以排除或大幅減少對其在數位廣告技術領域的霸權地位的任何威脅，應該強制Google出售其廣告服務Google Ad Manager。Google營收有八成來自廣告，而Google Ad Manager的收益，佔二○二一年Google營收十二％。Google認為，美國政府此番提告的論點有缺陷還緊咬不放，遑論該論點恐延緩創新、讓廣告費上漲，及讓成千上萬小企業與出版者更難發展。

美國聯邦政府稱其針對大科技業者的調查與訴訟的目的，在於為包括亞馬遜、臉書母公司Meta及蘋果等科技強權規模較小的對手，提供公平的競爭環境。美國非營利組織「公眾知識」（Public Knowledge）的競爭政策主任斯萊曼說，司法部藉由提告Google壟斷廣告技術，直搗該網際網路巨擘的實力核心，訴狀中臚列Google的諸多有礙網際網路生態系統的反競爭策略。

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