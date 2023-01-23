紐約時報：蕭美琴是華府最有影響力大使之一

「紐約時報」廿一日報導，我駐美代表蕭美琴是華府最有影響力的外國大使之一。（美聯社）

2023/01/23 05:30

台灣「戰貓」風格逆襲中國「戰狼」外交

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美台關係持續升溫之際，「紐約時報」廿一日報導，我駐美代表蕭美琴是華府最有影響力的外國大使之一，她幾乎每天都與拜登政府高層官員通話，並與國會共和、民主兩黨領袖保持聯繫，以「戰貓」風格逆襲中國的「戰狼」外交。前總統川普任內的國家安全顧問波頓（John R. Bolton）指出，台灣是在華府擁有最有力外交代表的國家之一。

幾乎每天和美政府高官通話

紐時指出，由於美台沒有正式外交關係，即使關係日益親密，美方處理台灣代表相關事務仍如履薄冰，蕭美琴不能住在過去做為駐美大使官邸的雙橡園，連掛出中華民國國旗都可能引發外交事端，她雖然擁有強大的「圈內人」管道，卻必須忍受特殊的「圈外人」身分。

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例如，台美政府的官方信函需透過美國在台協會（AIT）傳遞，美國國務院對蕭美琴發放的車牌少了「外交官」職稱，台灣官員訪問華府時，也必須在AIT位於維吉尼亞州羅斯林（Rosslyn）的辦公室會見拜登政府官員，而非白宮或國務院。

報導指出，中國政府密切關注美台互動，儘管蕭美琴行事低調，北京仍將她視為危險煽動者，美國聯邦眾議院議長裴洛西去年八月高調訪台，北京認為蕭美琴在幕後推動，中國政府發言人更批評她是國際反中勢力的棋子。

蕭美琴承認維持平衡的難處，並自稱是以「戰貓」風格逆襲中國強硬的「戰狼」外交，因為「貓咪可以在鋼絲上行走，以輕巧靈活的身段保持平衡」。蕭美琴坦承，對於她的官方頭銜，以及舉辦會議的性質、與會者、地點等問題，必須一再瞻前顧後，令她深感無力，但她表示，這不全怪美國，中國才是應該歸咎的對象。

葛來儀：蕭有華府圈內人的自信

美國官員多年來禁止我駐美代表出入白宮和國務院，如今這項規定逐漸放寬，蕭美琴也會定期低調走訪兩地。此外，她也是國會山莊的常客，去年夏天出席時任眾議院共和黨領袖麥卡錫主導的中國工作小組座談會時，還坐在麥卡錫的旁邊。與蕭美琴相識多年的智庫「德國馬歇爾基金會」中國問題專家葛來儀說，她確實帶有華府圈內人的自信。

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