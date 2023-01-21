南韓貧富不均象徵 首爾貧民窟大火 500人緊急疏散

消防人員在寒冬低溫中忙著打火。（美聯社）

2023/01/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓首都首爾的貧民窟九龍村（Guryong Village）二十日清晨發生大火，至少六十棟房屋遭付之一炬，以及疏散約五百名居民，大火延燒五小時才撲滅，所幸尚未傳出有人員傷亡。

延燒五小時 未傳人員傷亡

當地消防人員指出，這場火警發生在當地廿日一早六時二十七分（台灣時間同日七時二十七分），起火點是首爾最高檔的江南區內的九龍村的第四區。當局出動超過九百名警消滅火與疏散居民，火勢直到同日近午左右才完全撲滅，燒毀面積約兩千七百平方公尺。

請繼續往下閱讀...

現場畫面顯示，消防人員在被濃厚白煙籠罩的九龍村內拼命打火，上空則有消防直升機從空中灑水；搜救人員事後在仍冒著輕煙的焦黑廢墟中搜尋，首爾的摩天大樓近在咫尺。一名六十六歲的金姓村民悲嘆怎會在農曆春節之際失火，並說他撤離時只帶了幾件衣服，日子已經夠苦，如今又無法去工作。

刻正出訪瑞士的南韓總統尹錫悅已敦促盡量動員所有可出勤的消防人員與裝備以便將傷害降至最低；南韓內政部部長李祥敏也指示官員預防任何二次破壞，與保護鄰近地區的其他居民。

九龍村位於全南韓房價最高的首爾江南區的邊緣的九龍山腳下，成為此一亞洲第四大經濟體貧富不均的象徵。該村居民多是一九八○年代因首爾都市發展而被迫搬遷的該區窮人，現有約六六六戶住家，絕大部分住家是以易燃的塑膠板臨時搭建的違章建築，容易發生電力故障與失火，自二○○九年起至少十六度遭祝融之禍，二○一四年十一月的火災還曾造成一名居民死亡。

南韓首都首爾豪宅區江南區內的貧民窟九龍村二十日清晨發生火警，現場濃煙密布，當局出動直昇機滅火。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法