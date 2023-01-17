美國「後院」 中國勢力坐大

古茲曼（歐新社檔案照）

2023/01/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕拉丁美洲長期以來被廣泛認為是美國的「後院」，而在地理上又是距離中國最遙遠的地區，但是中國近年來在該地區的影響力迅速擴大。最新一期美國「外交事務」專文指出，中國正在利用其經濟實力在拉美地區推進其外交政策議程，包括說服各國停止承認台灣。而且，中國的貸款條件每每破壞民主規範。

這篇由二○一六和二○二一年秘魯總統候選人古茲曼（Julio Guzman）撰寫的文章提到，中國現在是拉美地區僅次於美國的第二大貿易夥伴，也是該地區最大主權貸款人，而所跡象都表明，中國將很快成為該地區最大債主。

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現在擔任美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）研究員的古茲曼警告，作為一個貸款人，中國正在超越該地區長期存在的多邊金融機構，如世界銀行和美洲開發銀行。中國在二○○八年至二○一九年期間在拉美地區提供一三一○億美元（約台幣三‧九兆）的信貸，世界銀行和美洲開發銀行的信貸額度只是稍微多於中國。

文中指出，隨著武肺大流行、銅和大豆等大宗商品價格低迷、借貸成本上升以及全球經濟停滯，拉正進入經濟低增長時期，難以抗拒中國投資，但中國往往有附加條件，包括說服各國停止承認台灣。而且，中國的貸款條件每每破壞民主規範、制度和法治。

古茲曼認為，西方國家因應中國影響力上升的最佳方式是投資拉丁美洲的人力資本。具體來說，美歐國家應該為當地人提供更多獎學金，讓他們可以出國學習和研究，他們應該使用線上課程等數位技術來接觸該地區的年輕領導人。

文中強調，與中國的競爭主要體現在誰向拉美投入更多資金上，而現在西方正處於下風，西方無法與中國的金融槓桿相匹敵，但持久的民主取決於價值觀和理念，中國在這方面的競爭處於嚴重劣勢，「中國投資礦山，西方更應該投資頭腦。」

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