港國安公署「強硬派」 鄭雁雄接中聯辦

中國國務院十四日下午宣布駐香港特別行政區維護國家安全公署署長鄭雁雄改任中聯辦主任。（法新社檔案照）

2023/01/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國務院十四日下午令駐香港特別行政區維護國家安全公署署長鄭雁雄，改任駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主任、國家安全委員會國安事務顧問。香港《南華早報》報導，新任命顯示中國在香港國家安全議題上有「清楚紅線」。

新任命顯示港國安有「清楚紅線」

中聯辦主任過去皆由中共中央委員或候補委員出任；但鄭雁雄非中共第廿屆中央委員，亦不在候補名單上，出任此職開先例。法新社直指他因對香港的國家安全議題採「強硬派」作風而出線。南早另指出，《港區國安法》實施後，國安公署「扮演關鍵性角色」，鄭雁雄「拿出了成果」，因此現在被賦予「更大角色」。鄭雁雄和半年前上任的香港特首李家超關係良好，且兩人都有國家安全背景，也是鄭雁雄中選主因。

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鄭雁雄現年五十九歲，擔任汕尾市委書記期間曾以強硬手法處理二○一一年烏坎村民抗爭事件，批評村民透過境外媒體出頭，並指「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。在港人一九年「反送中」運動後出任國安公署首屆署長時，他更強調：香港回歸了便是中國的，絕不能幻想名義以上回歸，但還認美國英國是老闆，覺得中央的利益可以討價還價。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，鄭雁雄出任駐港國安公署首任署長的經歷，為接任中聯辦主任合適人選；且諳粵語，有助香港更主動自行處理好維護國家安全相關工作。至於原本擔任中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問的駱惠寧，同時免去港澳事務辦公室副主任一職。現今六十八歲的駱惠寧二○二○年先後接任上述三職時，已過六十五歲退休年限，可謂功成身退。

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