南韓美國擬聯手 核武作戰演習

美國先前曾為因應北韓挑釁，出動B-52長程戰略轟炸機前往南韓進行訓練和聯合演習。（路透檔案照）

2023/01/03 05:30

抗北韓核威脅 最快上半年進行

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓在跨年及元旦兩天接連試射彈道飛彈，領導人金正恩還下令要在新的一年「成倍增加」核彈數量。南韓總統尹錫悅對此強調，北韓已發展出核武和搭載核彈頭的各種飛彈，美國的「核保護傘」或「延伸嚇阻」戰略已無法讓南韓安心，韓美兩國正討論可能使用美國核資產的聯合規劃和演習，以因應北韓核威脅。相關演習最快可能在今年上半年進行。

尹錫悅在「朝鮮日報」二日刊出的專訪中指出，聯合規劃和演習的目的，是更有效地執行美國的「延伸嚇阻」戰略。「延伸嚇阻」指的是美軍阻止對美國盟友發動攻擊的能力，尤其是核武力。尹錫悅表示，美國過去以「核保護傘」和「延伸嚇阻」等概念協助南韓因應威脅，但「這是在北韓開發核武之前，用來因應蘇聯和中國的概念」，如今已難以讓南韓國民接受。

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尹錫悅指出，儘管核武屬於美國，但應該與南韓共同進行情報分享、計畫和訓練。據南韓「韓聯社」報導，核戰力共同規劃與聯合軍演也包括在去年十一月舉行的韓美安保會議（SCM）內容中，也就是未來美國核武政策、戰略及作戰規劃等相關內容，將反映南韓政府的意見。

北韓軍事二把手遭撤換

據報導，盟國參與美國核武戰力最典型例子，是北大西洋公約組織（NATO）的「雪貓」（SNOWCAT）演習，此乃「以傳統空軍戰術支援核作戰」（Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics）的首字母縮寫，由盟國軍機支援可裝載核彈的美軍B-2或B-52轟炸機。去年美軍B-52轟炸機就曾在南韓空軍護衛下，前往朝鮮半島舉行聯合軍演。

消息人士表示，美韓核武作戰聯合演習可能不僅出動戰略轟炸機，還可能加上洲際彈道飛彈（ICBM）載運平台等工具來模擬戰情，最快可能在今年上半年舉行。至於是否有計畫與金正恩會面，尹錫悅說，「沒有理由拒絕，但作秀式的元首會談只會讓國人覺得厭倦」，暗示今年不太可能出現這類峰會。

與此同時，北韓官媒中央通信社（KCNA）一日報導，掌握軍事權力僅次於金正恩的勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天（Pak Jong Chon），已經在勞動黨中央委員會上週召開的年度會議上遭到撤換，職務由曾擔任參謀總長和國防部長的李永吉（Ri Yong Gil）接替。兼任勞動黨中央委員會書記的朴正天，據稱在二○二○年底獲拔擢進入勞動黨中央政治局，並晉升元帥，這是僅次於金正恩的軍階。去年十一月，朴正天曾大力抨擊南韓與美國舉行聯合軍演。

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