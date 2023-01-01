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    退位9年 前教宗本篤16世辭世 享耆壽95歲

    德國雷根斯堡聖彼得大教堂掛出本篤十六世畫像，供信徒悼念。（美聯社）

    德國雷根斯堡聖彼得大教堂掛出本篤十六世畫像，供信徒悼念。（美聯社）

    2023/01/01 05:30

    〔編譯孫宇青、記者蘇永耀／綜合報導〕梵蒂岡去年十二月卅一日宣布，德國籍的羅馬天主教榮休教宗本篤十六世，於當地時間上午九時卅四分蒙主寵召，享耆壽九十五歲，將自一月二日起停靈於梵蒂岡聖伯多祿大教堂，五日舉行葬禮。

    梵蒂岡發言人布魯尼在聲明中表示：「榮休教宗本篤十六世今天（上午）九時卅四分，於梵蒂岡的教會之母修道院逝世。」本篤十六世的遺體二日起停靈於聖伯多祿大教堂，五日上午九時卅分在聖伯多祿廣場舉行葬禮，將由教宗方濟各主持，為首次有現任教宗為前任教宗舉行葬禮。

    前副總統陳建仁將代表出席葬禮

    我國總統府昨表示，榮休教宗本篤十六世的辭世是國際社會的莫大損失，蔡總統向教廷致以我國政府與人民的誠摯悼念與深切慰問，並指派陳建仁前副總統擔任特使，代表我國出席葬禮。

    德國總統史坦麥爾及總理蕭茲、法國總統馬克宏、英國首相蘇納克、義大利總理梅洛尼等各國領袖，均公開為本篤十六世致上悼念，並讚揚本篤十六世致力於基督宗教和其他宗教的溝通，是許多人民心中獨一無二的宗教領袖，更是信仰與真理的巨人，他的一生永遠不會被世人遺忘。

    600年來首位非因逝世退位教宗

    本篤十六世原名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），一九二七年四月十六日在德國巴伐利亞州馬克特爾出生，二○○五年四月以七十八歲之齡繼任成為羅馬天主教第二六五任教宗，是第八位德籍教宗。本篤十六世為知名神學家，任內堅守及捍衛天主教傳統教義和價值觀，卻因教會派系內鬥和神職人員侵害兒童醜聞，挨批處理不力，還成為首位為性侵醜聞致歉的教宗。

    本篤十六世在二○一三年二月以年事已高、健康衰退為由辭任，是六百年來首位非因逝世退位的教宗，此後仍居住在梵蒂岡，大致低調行事。

    生前退位的前天主教教宗本篤十六世，在去年十二月卅一日與世長辭。（歐新社檔案照）

    生前退位的前天主教教宗本篤十六世，在去年十二月卅一日與世長辭。（歐新社檔案照）

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