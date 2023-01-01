北韓去年試射95彈 恐將核試

北韓二○二二全年試射彈道、巡弋等各類飛彈數量共計至少九十五枚，圖為北韓官媒去年十一月發布的當年各式飛彈從境內各處地點發射的組合照。（路透）

2023/01/01 05:30

3彈全落在日本經濟海域外側

〔編譯林雨萱／綜合報導〕北韓在去年十二月卅一日上午向朝鮮半島以東海域發射三枚短程彈道飛彈，全數都落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。紐約時報指出，北韓在二○二二全年試射彈道、巡弋等各類飛彈的數量共計至少九十五枚，比過去任何一年都還要多。

疑反制南韓試射固態燃料火箭

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間上午八時左右，在首都平壤南方約六十公里處的黃海北道中和郡一帶朝日本海發射三枚短程彈道飛彈，此前幾乎未曾在此發射彈道飛彈。這三枚飛彈飛行高度最高約一百公里、距離約三五○公里。推測此舉旨在針對南韓國防部卅日宣布成功試射一枚固態燃料火箭，表達反制。

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本次試射距離去年十二月廿三日在平壤順安發射兩枚固體燃料短程彈道飛彈僅隔八天，北韓隨後又在廿六日派出五架無人機飛越南韓領空。

37次彈道飛彈試射 單日最多23枚

日本共同社統計，北韓去年共執行卅七次彈道飛彈試射，其中單日最多達到廿三枚，尤其自九月下旬至十一月期間共試射十六次，與二○二○年試射四次及二○二一年的八次相比，頻率之高前所未見。專家警告，北韓執行頻繁的飛彈試射後，恐將恢復核武測試。

南韓合同參謀本部譴責，北韓發射彈道飛彈是重大挑釁行為，南韓軍隊持續維持全面戒備態勢，同時與美國維持緊密合作，加強監控和戒備。美國印度太平洋司令部透過聲明表示，北韓此舉雖未對美國人民和盟友造成直接威脅，但再次凸顯，北韓彈道飛彈計畫帶來破壞局勢穩定的負面影響。日本首相岸田文雄指示相關部會，全力蒐集情報，預先做好準備以防不測。

北韓二○二二全年試射彈道、巡弋等各類飛彈數量共計至少九十五枚，圖為北韓官媒去年十一月發布的當年各式飛彈從境內各處地點發射的組合照。（路透）

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