英分析:中國單日180萬例 明年1月達高峰

路透取得的廿八日影像顯示，中國上海一間醫院就醫人數暴增，病患躺在外面的病床等待診治。（路透）

2022/12/31 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕英國醫療資訊分析公司Airfinity卅日最新評估指出，目前中國武漢肺炎每日約有一八○萬確診、約九千死亡個案，預估中國將於明年一月十三日以日增三七○萬人染疫、達到第一波感染高峰，至於死亡個案數，則會在一月廿三日達到高峰，每日約有兩萬五千人死於武肺。

12月累計死亡恐已達10萬

Airfinity在聲明中提到，依照中國各省數據繪製的疫情規模預測模型顯示，一日至今累計感染病例數共一八六○萬、死亡人數可能已達十萬。至明年一月廿三日時，統計中國自十二月起累計死亡人數將達五十八萬四千，並在明年四月底攀升至一七○萬。

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中國國家傳染病醫學中心主任張文宏廿九日也警告，目前中國許多大城市感染率已超過五十％，農曆春節恐將達到八十％，呼籲民眾減少返鄉與聚集。

然而，與模型預測結果大相逕庭，中國官方聲稱廿八日單日僅新增一例死亡個案。許多城市殯儀館擠滿等待預約火化的死者家屬，中國疫情應對專家梁萬年廿七日卻說，沒有大面積死亡個案，網友於是將他與中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友湊成「無良組合」，還用他們的名字寫成對聯，「但願世間無尊友，否則人心涼萬年」。

單日1死？官方喪事喜辦挨轟

「自由亞洲電台」（RFA）廿九日報導，新華社、人民日報等中國官媒近日在微博刊登「紅底白字大字報」，寫著「面對疫情，面對疫情，中國人民沒有嚇到，而是用明知山有虎、偏向虎山行的壯舉，書寫下可歌可泣、蕩氣回腸的壯麗篇章」，引發數千名中國網友在貼文下方留言痛批，「官媒總要把喪事說成喜事」、「請親自指揮的習主席走出來，到醫院、殯儀館、火葬場看看民間疾苦」。

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