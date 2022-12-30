美全面篩檢中客 包含港澳

中國在疫情升溫之際宣布放寬出入境管制，讓各國拉警報。廿九日在北京首都國際機場，一批戴口罩的中國民眾準備搭機出國。（美聯社）

2022/12/30 05:30

歐盟27國商討應對措施

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國疫情如海嘯式爆發，但已確定明年一月八日起國境解封，各國繃緊神經，義大利與美國廿八日先後宣布對入境的中國旅客採取新防疫措施。歐盟廿七國衛生官員預計廿九日開會商討應對之道。不過也有專家認為，美國意在施壓中國提高疫情透明度，其防疫新令效果恐有限。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）廿八日宣布，從明年一月五日凌晨零時起，所有來自中國、香港及澳門的兩歲或以上旅客，無論國籍或接種疫苗情況為何，都要在登機前兩天內檢測，並提供病毒陰性證明。CDC指出，除直飛班機，透過第三國中轉與過境美國的旅客，同樣須遵守篩檢新規；不過旅客如果在出發前超過十天曾確診，則可出示康復證明，以代替病毒檢測結果。

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兩班機逾5成乘客驗出陽性 義大利緊急強制快篩

美國主要擔心，中國不再公布病毒基因定序，會讓新的變種病毒進到美國。公共衛生專家認為，鑒於中國提供的病例數據有限，美國此舉適當，但也有人認為實際效果有限。約翰霍普金斯大學傳染病流行病學家道迪（David Dowdy）稱，CDC可能意在加強施壓中國分享更多疫情資訊，而不是防止變種病毒傳入，畢竟病毒原本就在美國境內大規模傳播。

印度加碼 韓星泰入境都要證明

近日兩班從中國飛往米蘭的班機，都有逾五成乘客被驗出陽性反應，義大利當局廿八日緊急宣布對所有來自中國的旅客都必須進行快篩。此外，印度廿九日進一步宣布，從明年元旦起，從中國、香港、日本、南韓、新加坡和泰國入境的人都必須出示陰性檢測證明。

不過，紐西蘭與澳洲廿九日都表示，現階段不跟進對中國旅客實施強制篩檢措施。而英國強調與病毒共存，也沒有計畫再對進入該國的任何人進行武肺病毒檢測。

中國外交部發言人汪文斌廿九日再度喊話，各國防疫措施應當科學適度，對各國公民一視同仁。中國官媒則大力宣傳法國、泰國、加拿大等多個國家觀光局透過官方微博帳號發文，表示「歡迎中國遊客到訪旅遊」，而法國更是以大使館名義發文，歡迎中國遊客到訪。

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