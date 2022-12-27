中國人跨海搶藥 波及日本

日本最近感冒藥品遭到爆買，許多店家已經採取限購措施。（取自網路）

2022/12/27 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕中國的武漢肺炎染疫人數爆增，引發的藥品不足問題已波及日本。日本主要媒體近日紛紛報導，日本市售感冒成藥和抗原快篩劑等被爆買，造成多數店家必須限購，前經濟安保大臣小林鷹之更在「推特」貼文，呼籲政府應確保國內需要的庫存。

中國在十二月初取消大部分封控管制措施後，全國疫情大爆發，用來減輕症狀的市售感冒藥、鎮痛解熱成藥、喉嚨藥及抗原快篩劑等，均呈現供不應求的窘狀。

請繼續往下閱讀...

在日本已是名人的中國外交部發言人趙立堅傳出染疫，他的妻子湯天如十九日貼文說，趙已發燒一週，但「買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去了哪裡？」網友不禁感嘆，連趙立堅的太座都拿不到藥，何況一般老百姓。

狂掃感冒藥 來不及補貨

日本的感冒成藥在中國的品牌印象極好，也是中國觀光客訪日時必帶的「土產」之一，其中尤以大正感冒藥被譽為「日本十大神藥」之一。中國這波疫情大爆發後，大正感冒藥成為搶手貨，許多在日中國人到處蒐購，寄回中國給家人備用。

這種爆買成藥的現象，和三年前武肺疫情剛爆發時，中國觀光客爆買口罩的情況如出一轍。有些人買口罩並非自用，而是在網路上轉售。在東京，包括池袋、上野和東京車站附近的多家藥妝店，感冒成藥都賣到來不及補貨。

爆買異常 店家祭出限購

日本對於感冒成藥的販售本來就比較嚴謹，如果消費者購買數量過多，店員會通知藥劑師出面了解，主要是為了防止藥癮者不正常攝取。至於外國觀光客，一般都不會有太多限制，但最近一兩週感冒藥品遭到爆買的情況十分異常，許多店家已採取限購措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法