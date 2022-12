中英對照讀新聞》’Bachelor’s handbag’ enters Aussie lexicon 「單身漢手提包」入選澳洲字典年度新詞

澳洲火紅新詞彙「單身漢手提包」(Bachelor’s handbag)被納入字典。(取自Twitter@MacqDictionary)

2022/12/26 05:30

◎陳成良

Bachelor’s handbag - a roast chicken takeaway in a plastic bag - has been voted the Australian people’s choice as the new word of the year, the Macquarie Dictionary said on Tuesday.

麥考瑞辭典週二稱,「單身漢手提包」——裝在塑膠袋裡的烤雞外賣——已被澳洲人民選為年度新詞。

請繼續往下閱讀...

The Australian English dictionary defined the term as a "noun Colloquial (humorous) a takeaway roast chicken".

該澳洲英語辭典將這個詞定義為「名詞,口語上(幽默)稱呼外帶烤雞。」

It explained its origin as: "From the fact that such a chicken requires no further preparation before consumption, so is seen as an easy meal favoured by a single person, and is often packaged in a small plastic bag with a handle, resembling a handbag."

辭典如此解釋它的起源:「由於這種雞在食用前不需要進一步準備,因此被視為單身人士喜愛的便餐,通常被包裝在一個帶有提手的小塑膠袋裡,類似手提包。」

The phrase, which came top in an online vote, combines Australians’ love of irreverent wordplay and chicken.(AFP)

這個在線上投票中名列第1的用語,融合了澳洲人對粗俗玩笑話和雞的熱愛。(法新社)

新聞辭典

lexicon:名詞,辭典;專門詞彙。例句:Greatness is part of America’s birthright and lexicon.(偉大是美國與生俱來的,是其辭典的一部分。)

colloquial:形容詞,(詞語或表達方式)口語的,俗語的,非正式的。例句:Colloquial expression is an important property of spoken English.(口語慣用語是英語口語的一個重要組成部分。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法