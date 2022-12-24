蘋果又配合中俄審查 下架翻牆軟體

美國蘋果公司標誌與一名正在使用手機的男子。（路透檔案照）

2022/12/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕關注中國網路審查的「防火長城（GreatFire）」網站廿二日發布報告，指美國蘋果公司出於商業利益考量，配合中、俄專制政府的審查要求，出賣人權；報告指出，香港的蘋果應用程式商店（APP Store）上，常被用來突破中國網路審查的「翻牆軟體」虛擬私人網路（VPN）應用程式被大量下架，「蘋果審查例子不勝枚舉」。

「防火長城」旗下的「蘋果審查專案」，分別就蘋果在香港和俄羅斯的審查狀況，發表兩份報告。在香港部分，今年十一月測試一萬四千多個APP，發現有二三七○個其他地方可下載的應用程式，在香港蘋果APP商店無法取得，比較全球一七三個蘋果應用程式商店中，只有中、俄版APP商店無法取得的APP數量比香港多，中國有一萬○八三七個、俄羅斯二七五四個。

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超過50個ＶＰＮ軟體 在香港商店下架

報告說，「令人驚訝的高數量（超過五十個）」VPN和隱私瀏覽器應用程式，在香港蘋果應用程式商店下架。報告批評，在中國政府打壓香港民主運動之際，蘋果一直未對港人提供支持，反而「以討好中國政府為最高優先，保護蘋果供應鏈、銷售管道和營收流」。

該專案總監伊斯梅爾說，即使蘋果在烏俄戰爭爆發後暫時退出俄羅斯及決定將部分生產製造移出中國，也沒有明確證據顯示審查情況有所改善，「蘋果依然願意與壓迫政權合作」。伊斯梅爾在「自由亞洲電台」的訪問中說，希望這些報告可用來說服國會議員，通過反壟斷法，遏制蘋果應用程式商店的把關權力。該組織聯絡蘋果公司，但是蘋果未回覆評論此事。

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