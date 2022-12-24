抗中制俄護台海 美公布2022外交成果

美國國務卿布林肯廿二日盤點今年的外交成果，論及美國成功團結盟友維護台海和平穩定。（美聯社）

2022/12/24 05:30

布林肯特別指出致力團結盟友維繫台海和平

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿二日回顧拜登政府過去一年來的外交成就，其中包括攜手盟友對抗俄羅斯與中國，並成功維繫台海和平穩定。同日，布林肯與中國外長王毅通電話，中方事後稱布林肯重申奉行一中政策與不支持台獨，但美方聲明中並無相關論述。

維護糧食安全 緩和衝突

布林肯在國務院的記者會上闡述拜登政府今年締造四項「最重大」的外交成就，依序是︰一，團結全世界以確保俄羅斯出兵烏克蘭是一場「戰略失敗」；二，在涉中上加速與盟國夥伴的戰略融合；三，成功動員基礎廣泛的聯盟，為包括糧食安全、健康、能源與氣候，以及包容性經濟增長等全球共同面對的挑戰提供解方；四，運用美國外交實力來促進和平，以避免與緩和衝突。

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拉盟友應對中國體制性挑戰

布林肯說，俄國雖對自由開放的國際體系構成立即威脅，但中國卻是美國唯一的競爭對手，既意圖重塑國際秩序，又日益具備經濟、外交、軍事與科技實力來遂其所願；美國與歐盟強化因應中國在從經濟脅迫到人權上所構成關鍵挑戰的互補工具，並深化在敏感與新興技術的投資審查及出口管制上的合作；北約組織（NATO）戰略概念首度提及致力應對中國對跨大西洋安全帶來的「體制性挑戰」。此外，布林肯指出，美國也團結盟友，致力維繫台灣海峽和平穩定，並持續關切與採取聯合行動，因應中國在新疆與西藏侵犯人權、侵蝕香港言論與新聞自由。

促中說服北韓重返核談判

布林肯預計明年初訪中，他廿日曾與王毅通電話，論及保持雙方溝通管道暢通與負責任地管理美中關係的必要性；中方聲明則稱王毅告訴布林肯，美方必須「重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展」，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方紅線。

布林肯在記者會上還表示，將敦促中國說服北韓重返核子談判桌，以及直言俄羅斯迄今從未展現有興趣從事有意義的外交與交涉來結束戰爭。俄國總統普廷稍早曾說，俄國的目標是盡快結束烏戰。

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