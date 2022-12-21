歐盟才敲定天然氣價格上限 俄又1輸氣管爆炸

一座以偽裝網製成的耶誕樹，十九日出現在烏克蘭南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv），引來眾人圍觀。（法新社）

2022/12/21 05:30

〔編譯林雨萱、記者呂伊萱／綜合報導〕烏俄戰爭引發歐洲能源危機，為防止天然氣價格持續攀升，廿七個歐盟成員國能源部長經過長達四個月協商，十九日達成協議，將歐盟天然氣價格上限定為每兆瓦時（MWh）一八○歐元（約五八七七台幣），預計明年二月十五日起實施一年。

與此同時，俄羅斯媒體披露，從西伯利亞西北部經烏克蘭通往歐洲的烏連戈伊─蓬馬里─烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）廿日發生爆炸，該區段已切斷輸氣。該輸氣管從蘇賈（Sudzha）計量點進入烏克蘭，是俄國天然氣進入歐洲的主要管道。

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烏克蘭當局近日預告，俄國可能在明年初發動新一波攻勢。摩爾多瓦資訊暨安全局首長穆斯提塔（Alexandru Musteata）十九日也說，俄國想要保住經烏克蘭到摩爾多瓦分離地區「外聶斯特」（Transdniestria）之間的陸上走廊，明年進攻摩爾多瓦東部的機率「非常高」；目前俄國正在考慮多項進犯方案，時間點可能是明年一、二月或三、四月。

我外交部月初捐助一百萬美元供烏國首都基輔採購發電設備，並宣布將再捐款兩百萬美元給三個前線城市，正在聯繫中，也是供以購買發電設備和民生用品。此外，外交部也正籌備寒冬送暖計畫，將採購人道物資循管道送至烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基廿日造訪東部前線城市巴赫姆特，並授獎給烏軍官兵，表彰他們的英勇表現。（路透）

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