中國疫情 陷入訊息黑洞

北京東郊殯儀館近日每天都有民眾在外排隊，準備送走離世親友。據了解，該館是官方指定處理武肺確診者遺體的場所。（彭博）

2022/12/20 05:30

殯儀館、火葬場使用居高不下 官方通報確診死亡人數不增反減

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在本月初放寬武漢肺炎防疫措施後，官方公布的染疫和病故人數未增反減，甚至在時隔近三週後，才在十九日通報兩起死亡個案，疫情走勢與其他步入開放的國家大相逕庭，許多人質疑檯面下有大量「黑數」，已進入「訊息黑洞」。不僅如此，醫療體系人力不足的問題惡化，輕症或無症狀醫護人員被要求上工，咸認疫情還未到最嚴峻階段。

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放寬防疫以來 僅通報11死亡

中國國家衛生健康委員會十九日通報前一天新增兩起武肺死亡病例，上次通報已是本月三日，亦即官方連續十六天未通報死亡病例。不僅如此，中國上月中旬試探性放寬防疫措施以來，總共僅新增十一例死亡，加上近來公布的確診人數與日俱減，疫情走勢與其他疫苗接種率更高的國家相反。然而，中國民間搶購各類感冒相關藥品，以及撥打求援電話等混亂現象持續升溫，北京的殯儀館和火葬場使用率也居高不下。

美國田納西州范德比大學醫學院傳染疾病專家夏夫納指出，染疫人數急遽上升後，死亡人數通常也會在一到兩週後急升，「中國的疫苗接種率較低，尤其老年族群，染疫身亡卻沒幾人，我們持續以懷疑的眼光解讀中國疫情數據。」

據了解，中國全體人口疫苗接種率達九成，但完成追加劑接種的成年人僅五十七．九％，八十歲以上老年人僅約四十％接種追加劑。中國仍未開放國外研發的疫苗，僅能施打國產疫苗，但學界指出，部分中國民眾不信任疫苗，令北京相當頭疼。

醫護人力不足 輕症也要上班

香港「星島日報」十九日刊文指出，中國官方疫情數據不增反減，可能原因是不再強制進行全員篩檢，以及輕症居家隔離者、本身患有嚴重基礎疾病者都不列入統計，但這使中國疫情進入「訊息黑洞」，「通報數字只是例行公事，已影響中國政府形象。」文中也引述中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說法指出，今冬中國感染率約在十％至卅％之間，病死率約○．九％至○．一六％，換算即一．四億至四．二億人染疫，十二．六萬至六十七．二萬人死亡，但實際病死人數恐怕難以計數。

吳尊友另推測，中國今冬將有三波病例激增，目前為第一波；農曆春節返鄉期間為第二波，病例不排除成倍增加；第三波則是假期結束，民眾重返工作崗位後。中媒「澎湃新聞」指出，中國全國多家醫院近日相繼回報人力嚴重不足，除了呼籲行政人員前往前線支援外，還號召無症狀或輕症醫護人員上工，因為「真正的就診高峰還沒到來」。

交易員染疫 股匯交易量萎縮

疫情延燒也波及股匯市場。近期中國股匯市交易量能萎縮，交易大廳冷清，原因之一便是交易員染疫。多家大型資產管理公司及銀行證實，北京員工幾乎一半染疫，上海的比例則約五％至十％，連中國證監會也難逃這一波疫情，被迫取消每週一次的IPO審查會議。

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