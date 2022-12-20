泰國軍艦沉沒 31人失蹤

泰國海軍護衛艦「素可泰號」。（歐新社）

2022/12/20 05:30

泰國海軍護衛艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）18日深夜在巴蜀省（Prachuap Khiri Khan）外海約20海里處執勤時，因海象惡劣突遭強浪沖擊，艦身傾斜後海水灌入船艙，導致電力系統中斷無法自行排水，船體負重過大而嚴重向右傾斜，最終在近午夜時沉入波濤洶湧的暹羅灣。軍方隨即出動3艘艦艇及2架直升機，在惡劣天候下徹夜搜救，至19日下午艦上106人已有75人獲救，但仍有31人失蹤。（法新社、歐新社）

「素可泰號」艦身傾斜。（法新社）

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