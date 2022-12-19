中國「核酸盛世」將落幕 檢測業發防疫財 一年1.6兆

中國武漢肺炎疫情大爆發，醫護人員十七日在北京一家醫院為民眾接種噴鼻式疫苗，做為第二劑加強針。（歐新社）

2022/12/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府急轉彎放寬防疫管制措施後，染疫人數飆升，從搶藥、搶疫苗、醫療擠兌演變成喪葬擠兌，北京殯儀館廿四小時不停轉焚燒，網友痛批盲目開放造成悲劇，甚至有香港媒體罕見披露中國疫情與死亡人數飆升，僅十七日一天北京染疫在家身亡者便達兩千七百多人，已出現涉染疫死亡個案急增所引發的喪葬服務爆表情況。

與此同時，中國民眾三天兩頭被迫做核酸篩檢的「核酸盛世」，也隨著政策轉變而落幕，為數眾多穿著白色防護服的核酸檢測工作人員「大白」，也因此而失業。路透估計，中國光是今年與防疫相關的預算，便高達約五二○億美元（約一‧六兆台幣），大多數被這些行業拿走了。部分輿論質疑，當局此前長期堅持「清零」，就是為了讓核酸產業「發大財」。

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近兩週來，至少有卅多個地方政府取消與防疫管制有關的服務和產品招標。例如，廣東深圳的防疫飯店取消定期消毒的招標、成都某區取消隔離用品的招標，山東的核酸檢測實驗室也取消改造的招標，或是放棄追蹤病毒傳播的軟體、隔離警報器、監控設備的採購計畫。

死亡病例暴增導致喪葬擠兌的不幸戲碼不斷上演。業內人士向香港「明報」透露，目前北京各大醫院的停屍間爆滿，「一格塞進兩具遺體」。部分殯儀館購入冷藏貨櫃，一櫃儲藏廿至卅具遺體，僅十七日一天，北京染疫在家身亡便達兩千七百多人，喪葬服務費坐地翻倍。

北京染疫在家身亡者 一天逾2700人

路透報導，十八日中國從北到南各大城市的街道都出奇安靜，因為民眾擔心染疫而不敢出門。報導引述中國首席流行病學家吳尊友說法，指稱中國目前正處於今年冬天預計出現的三波疫情中的第一波，如果人們遵循下月農曆春節假期搭乘公共交通工具返鄉的典型出行方式，全國病例可能會成倍增加。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏十七日則警告，中國感染高峰期即將來臨，要保護好老年人。

中國各地疫情惡化，各類醫療物資出現搶購潮。中媒「第一財經」報導，由於愈來愈多民眾認為，一般醫療口罩已不足以因應當前疫情，紛紛改戴N95及KN95口罩，自七日防疫鬆綁以來，不到十天兩種口罩價格漲幅已高達五至六倍，不少非醫療口罩也成為搶購商品。

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