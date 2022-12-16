鬆綁前就失控 WHO拆穿中國數據

中國放鬆清零防疫政策後，各地醫療亂象頻仍。網路影片顯示，中國湖北省漢川市一家醫院外面，民眾坐在車子裡吊點滴。（路透）

2022/12/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國從嚴苛的「清零」防疫政策轉向後，預期感染人數將隨防疫鬆綁大爆發，官方近日積極推動提高老年人等高風險族群疫苗接種率。不過，世界衛生組織（WHO）專家十四日指出，早在中國鬆綁「清零」之前，感染人數就已開始「暴增」。

放寬後 更凸顯數字可疑

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩十四日在日內瓦的記者會指出，「中國病例數爆炸增加並非因為解除限制措施，早在放寬清零政策之前，中國病例數就已經開始暴增」，「這個疾病之前已經在大量傳播，因為這些管控措施本來就無法阻止疾病（蔓延）」。

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民間改用「發燒」搜尋指數推算

自防疫鬆綁後，中國官方通報每日新增病例數字真實性愈加受到質疑，大數據平台「城市數據團」發表分析文章，指根據網路上「發燒」搜尋指數分析呈現的疫情狀況，與世衛說法吻合。文章指出，這波疫情比大家所認為的更早發生，十一月上旬後，河北保定、石家莊和北京的相關指數以驚人速度突破基準值的三、四倍，甚至五倍，「當地實際情況到底如何，也就不難想像了」；截至十二月九日，全國已有二．四億人踏上群體感染之路。

防疫重心轉到醫療救治

中國政府現在決定針對六十歲以上和高風險者施打第二劑追加劑，國家衛生健康委員會發言人米鋒十五日表示，現在防疫重心從防控感染，轉移到醫療救治，將加強基層醫療衛生機關發燒門診設置，鞏固基層首診的第一道防線。

中國若開口 美願協助

福建漳州近日發布新措施，十九日起對漁民比照海外入境人員，採用「兩天集中隔離＋三天居家隔離」，明年一月進一步放寬為「○＋三」。至於從境外回國，包括港、澳、台人士，漳州市府表示「有在研究」。港媒解讀，此舉似在預告中國將進一步放寬入境隔離政策。

美國白宮國家安全會議發言人柯比十四日表示，只要北京開口，美國願意協助中國因應當前正在升高的疫情。對此，中國外交部發言人汪文斌十五日說，中國「有體制優勢」，一定能順利度過疫情高峰。官媒環球時報前總編輯胡錫進倒是在推特以英文發文，表示不管中國有沒有開口，身為北京市民，他很歡迎美國政府的表態。

染疫病故恐達百萬人

路透指出，中國現在或許要為這三年來全力壓制病毒、人口缺乏「群體免疫」以及高齡者疫苗接種率低付出代價。政治風險顧問機構歐亞集團分析師十五日的分析報告指出，「未來幾個月內可能會有多達一百萬人感染病故」。先前其他的專家評估死亡可能超過兩百萬人。

世衛十四日另外表示，新冠病毒和猴痘疫情最凶險階段已經結束，希望這兩種疾病的公共衛生緊急事件狀態，能在明年劃上句點。

江蘇省南京市民眾十五日在一家藥局排隊買快篩劑。（路透）

網傳影片顯示，湖北省孝感市一群民眾十四日穿著厚重外套，坐在一家診所外吊點滴。（路透）

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