核保護傘 南韓已向美要求部署核武

北韓官媒十三日發布新聞與畫面，證實該國已於十二日再度發射飛彈，朝黃海發射兩枚射程達兩千公里的長程巡弋飛彈。（歐新社）

2022/10/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓外交部十三日證實，有鑑於北韓近日頻射飛彈，推升恐將第七度進行核試的可能性，南韓與美國正就加強延伸威懾力的具體合作方案進行討論，包括經協商適時在南韓部署美國戰略武器。南韓媒體同日指出，南韓已要求美國在南韓部署核彈以形成所謂「核保護傘」。在此同時，北韓官媒十三日證實，北韓十二日試射兩枚可攜帶戰術核武的長程巡弋飛彈。

朝鮮日報十三日引述高層國安官員的話報導，南韓已要求美國，倘若北韓進行第七次核爆，美方應以共享戰術核武的方式強化對北韓飛彈遏制力，包括在南韓部署美國核彈等核保護傘的多種方案。

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南韓外交部發言人任洙奭同日表示，兩國正在就加強延伸威懾力的具體合作方案進行討論，包括經協商適時部署美國戰略武器等。

南韓總統尹錫悅同日上午被詢及要求與美共享核武時不願公開證實，但稱會聽取各方意見並審酌各種可能性。韓聯社稱此言可能暗示，美韓正就此進行協商。

在此同時，北韓十二日再度試射飛彈，為本月第四次、上月廿五日以來第七次射彈。根據北韓官媒，朝黃海發射的兩枚假想搭載戰術核武的長程戰略巡弋飛彈，以橢圓形與八字形軌道飛行兩小時五十分卅四秒後，命中兩千公里外的目標；監督試射的北韓領導人金正恩的對測試感到滿意，稱之成功展示戰術核武打擊能力；官媒稱該測試證明北韓有能力反擊任何武器系統，也是對敵方發出明確警告。

日本放送協會研判，北韓十二日試射的主要標的，可能是駐日美軍基地等設施，對日本構成新威脅。北韓在去年九月也曾試射巡弋飛彈，但這次測試的飛行距離較上次多約五百公里。日本內閣官房長官松野博一說，倘若北韓這次試射的飛彈射程真達兩千公里，將威脅區域和平穩定。

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