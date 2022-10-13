英外交轉向》 英相將定位中國是「威脅」

英媒報導，英國首相特拉斯將在「幾日內」正式將中國列為英國的「威脅」。（美聯社）

2022/10/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《衛報》、《每日電訊報》等英國媒體報導，上月五日上台前即傳言將把中國首次列為英國國家安全「迫切威脅」的特拉斯政府，準備把調整時程從原訂年底提前到「幾天內」，屆時中國「威脅」英國的程度定位，將和被視為英國「最嚴重威脅」的俄羅斯進一步拉近。

10年內從黃金時代變成迫切威脅

英國對中國的立場不到十年來出現巨變，由二○一五年時保守黨首相卡麥隆（David Cameron）稱道的「黃金時代」急轉直下。《泰晤士報》八月廿九日獨家報導即曾指出，特拉斯上台後，英國官方將首次把中國列為「迫切威脅」，意味兩國不再是經濟夥伴關係，中國也不再是當時將交棒的同黨強森政府定位下「體制競爭對手」，以遏制英國財政部先前與中國日益強化的經濟合作。

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但據《衛報》所知消息，特拉斯現在準備提前動作的關鍵，是英國教育部上週末表態支持中共設在英國境內大學，疑似做為宣傳工具的卅間「孔子學院」；教育部聲明在壓力下改變後，特拉斯政府也加速對中國進行戰略審查。

《衛報》報導，前首相強森曾私下自稱「狂熱的戀中者」，二○二○年七月終因美國和黨內議員施壓，將中國第一大電信設備製造商「華為」排除在第五代行動通訊技術（５Ｇ）建設之外。執政保守黨的重量級議員多對這項預期中的行動表示歡迎。有意角逐下議院外交委員會主席的議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，英國早就應該對中國硬起來。

《每日電訊報》十二日指出，和二月廿四日以來進犯烏克蘭的俄國相比，其實中國「更是陰險」，對西方民主政體長期利益是個潛在的「嚴重危險」，所幸英國和西方已正視中國「威脅」性，正揮別保守黨前首相卡麥隆一五年以來和中國習近平政府展開設校、核電計畫、５Ｇ等多領域合作的「黃金時代」。

對此，中國外交部發言人毛寧十二日回應，希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維，只會「害人害己」，沒有出路。

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