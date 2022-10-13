中國插旗歐盟14港口 緊鄰北約軍港

德國漢堡港托勒奧特碼頭。（彭博檔案照）

2022/10/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「新聞週刊」報導，中國透過國營企業在全球港口的投資佈局愈加具有政治敏感性，迄今已入股全球近百個港口，包括其國企已在歐盟插旗十四個港口，在經濟、政治和軍事體系融合下，中資勢力存在這些港口，具有高戰略性質，對於船隻進出、貨櫃裝卸等有發言權，帶來間諜活動等風險。

報導指出，目前中國遠洋運輸集團（COSCO）的一個最大目標，就是德國漢堡港托勒奧特（Tollerort）碼頭卅五％股權投資案，根據海事安全與經濟研究員，若此案通過，將是中國公司迄今在全球入股的第九十六個港口，也為中遠在歐洲入股的碼頭再添一筆，對歐盟大國、北大西洋公約組織（NATO）第二大經濟體德國的重要商業動脈掌握更大控制權。

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漢堡是對跨大西洋貿易通訊具重要性的北海港口中，中國入股的第七個；不含漢堡港，中國國企及港商李嘉誠旗下和記黃埔集團，在歐盟及土耳其、烏克蘭共投資入股廿一個港口，報導稱為「中共影響範圍」，包括荷蘭最大港鹿特丹、比利時最大港安特衛普和法國最大港馬賽—福斯。

據美國海軍戰爭學院海事專家孔適海（Isaac B. Kardon）與印第安納大學全球與國際研究學院學者勒特（Wendy Leutert）的研究，中國迄今入股的全球港口，其中一半是在中國國家主席習近平任內「一帶一路」倡議下完成，在非洲卅個國家六十一座港口有股權，在中東、甚至美國盟邦以色列也有中資入股的港口。

中國企物流中心 距德海軍基地僅4.8公里

中國國營「中國物流集團」在德國西北部威廉港貨櫃港區亞德港取得一塊土地九十九年租約，興建物流中心，當地與德國最大海軍基地赫本瑟格羅登基地（Heppenser Groden）相距僅四．八公里，該基地與北約盟國有密切通訊往來，也是聯合演習地點，德巡防艦「巴伐利亞號」結束今年在印太七個月巡航後，就是返回該基地。

前華府智庫傳統基金會研究員成斌說，「在威廉港，從商港蒐集該海軍基地情報毫無阻礙」。

除實體收購，中國全球物流管理平台「國家交通運輸物流公共信息平台」（Logink），也具有找出供應鏈弱點的潛在能力。美中經濟與安全審查委員會今年九月報告，就對該平台資料蒐集能力提出安全疑慮。目前至少廿個港口加入該平台，中遠也正與阿里巴巴合作全球貿易支付系統，包括用區塊鏈技術追蹤貨物流向和支付。

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