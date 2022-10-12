廿大前極端維穩 網路審查杯弓蛇影

中共第廿次全國代表大會（廿大）將屆，官方管制網路言論等維穩手段日益嚴峻。圖為十一日北京街頭的廿大看板。（美聯社）

2022/10/12 05:30

〔編譯林雨萱、陳成良／綜合報導〕中共第廿次全國代表大會（廿大）將屆，官方不僅加強管制網路言論，網路禁語數量明顯變多，更傳出河北地區鋼鐵業十四日至廿二日啟動工業管控，限產三到五成不等，以確保北京空氣品質，引發「會議期間天空必須藍」的聯想。

過去中國政府也曾在北京冬季奧運會期間，要求唐山等地鋼鐵廠限產，確保賽事期間的空氣品質。據報導，相關運輸產業也接到「禁運令」，要求十一日至十六日間停止運輸。

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變天、熊頭算敏感用字

為確保廿大「勝利召開」，當局針對網路內容的審查極盡荒謬，涉及「變天」、「熊頭」等敏感用字的文章都「被消失」。網友上傳一人在沙灘上拖地排水的圖片，寫著「望不到盡頭的愚蠢」，疑似暗諷武漢肺炎「清零」（零確診）政策成效不彰，儘管獲得廣大迴響，仍遭官方隱藏留言。

網友在「微博」發文「開始變天…暴風雨即將來臨」，隨即遭到刪除。此外，網友以「熊圍」取代「胸圍」指涉身材尺寸，其中「熊」字以熊頭的表情符號代表，疑似涉及習近平綽號「小熊維尼」，也遭刪除。

除網路內容審查，中國政府還透過司法手段加強維穩。自由亞洲電台（RFA）報導，安徽省宿州居民本才因土地徵收案與政府周旋近廿年，好不容易達成調解，不料警方八月間突然登門逮人，九月李本才被以尋釁滋事定罪，判刑兩年十個月。李本才女兒李影指控，官方是害怕李本才在廿大期間到北京申訴，才硬扣罪名。

另一方面，中國多地在「十一長假」期間加碼升級武肺疫情防控，但北京、上海、廣東、雲南、內蒙及新疆等地疫情相繼失守。中共機關報「人民日報」連續兩天發文護航習近平的清零政策，強調「動態清零可持續而且必須堅持」，但在「微博」上遭網友一面倒圍剿後，轉發媒體立即關閉評論，微博還急降熱搜。

官媒堅喊清零 網友圍剿

網友大罵，「能清一輩子零嗎」、「失業半年了，我的祖國請讓我活著」；還有人說，「這輩子就跟抗疫杠上了」。

中國通報十日新增二二四九例，本土佔二○八九例，為連續第八天上升，並創下近兩個月來新高。陝西省西安市多所學校暫停實體課程；疫情最嚴重的內蒙則宣布，暫時管制外車進入呼和浩特市，更嚴令所有貨車及乘務員進入該市全程不下車不接觸。

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