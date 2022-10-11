奧地利總統范德貝倫連任

現任奧地利總統范德貝倫在九日舉行的大選中得票逾五成，成功連任，他九日現身首都維也納感謝選民支持。（路透）

2022/10/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕奧地利九日舉行總統大選，開票結果顯示，立場親歐洲的自由派現任總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）得票率跨過五成門檻，在首輪投票即一舉贏得連任，拿下第二個六年任期。奧地利總統雖主要僅具象徵意義，但仍擁有影響廣泛的權力。

路透報導，在包括二○一九年聯合政府瓦解和時任總理庫爾茨（Sebastian Kurz）去年捲入貪腐醜聞等國家危機時，現年七十八歲的前綠黨領袖范德貝倫表現冷靜，因而贏得高人氣。開票結果顯示，范德貝倫拿下過半的五十四‧六％選票勝選，遙遙領先主要對手極右派自由黨（FPO）候選人羅森克蘭斯（Walter Rosenkranz）的十九‧一％。

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范德貝倫曾是綠黨領導人，但這次以獨立人士身分參選。在奧地利苦於應付能源危機和通貨膨脹之際，范德貝倫被視為象徵穩定的燈塔。他在這次選舉主打的口號為「清晰明確」和「穩定」。

范德貝倫九日晚間現身首都維也納感謝選民支持，強調自己勝選是歐洲的勝利，面對出兵烏克蘭的俄羅斯，歐洲團結一致。

范德貝倫以招牌學者風範聞名，如今他將成為奧地利史上就職時最高齡的元首。范德貝倫的母親是愛沙尼亞人，父親則是有荷蘭血統的俄羅斯貴族後裔，家族在逃離蘇聯後，於奧地利建立新家，他在一九四四年二次世界大戰期間於維也納出生。

奧地利總統是三軍統帥，可任命總理、有權解散內閣與國會，以及否決總理提名的內閣部長人選。儘管奧地利是議會共和制，實權歸於內閣總理，但國會與聯邦總統均由直選產生，不少重要行政措施仍只能在總理或特定部長副署後，由總統行使，制度設計是讓國會與總統可相互制衡。

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