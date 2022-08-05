芬瑞入北約 美義法國會批准

美國聯邦參議院三日投票支持芬蘭、瑞典加入北約組織。圖為瑞典總理安德森（右）及芬蘭總統尼尼斯托（左）今年五月訪問美國，在白宮和美國總統拜登（中）商討加入北約事宜。（法新社檔案照）

2022/08/05 05:30

北約30成員國 已23國國會批准

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭政府三日警告，俄羅斯正在增設一個打擊部隊，目標瞄準總統澤倫斯基家鄉克里維里赫（Kryvyi Rih）；澤倫斯基也向北京喊話，希望和中國領導人習近平通話力勸對抗俄羅斯。另一方面，美國和義大利已經批准芬蘭和瑞典加入北約組織，是北約近幾十年來最大的擴張行動。

等全部成員國批准 恐耗時一年

繼二日法國國會通過後，義大利國會和美國聯邦參議院三日也批准芬蘭和瑞典加入北約，其中美國參院以九十五票贊成、一票反對，高票通過批准兩國的入盟協議書，成為卅個成員國中第廿三個批准的國家。

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北約卅個盟邦上月簽署芬蘭和瑞典加入議定書，讓兩國在成員同意下加入這個以美國為首的核武軍事聯盟。芬蘭和瑞典將能參與北約會議並獲得更多情報資訊，但未納入北約第五條款（Article Five）保護；第五條款明定對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。加入北約須獲得所有卅個成員國的國會批准，整個批准程序可能需要一年時間。

澤倫斯基在接受香港「南華早報」專訪時指出，正在尋求機會與習近平直接對話，希望中國能協助戰爭結束。他說烏俄開戰後，他多次向中方提出對話要求，都被已讀不回。針對此報導，中國外交部未有任何回應。

俄攻勢再起 朝澤倫斯基家鄉前進

烏俄戰爭第一六二天，烏克蘭當局表示，俄軍在數個地區發動大量攻擊，並朝澤倫斯基的家鄉克里維里赫新增部隊。克里維里赫為製鋼城市，距離南部前線約五十公里。此外，烏國高階將領葛羅莫夫四日透露，俄軍目前正在烏南集結，可能會在赫爾松地區發起一場反攻，以挽回在該地區受挫的氣勢。

法新社報導，自烏戰爆發後，打破一貫的中立立場、與歐盟經濟制裁保持一致的瑞士政府四日表示，瑞士支持歐盟制裁，即起禁止從俄國購買、進口或運輸黃金和黃金產品，與這些商品相關的服務也被禁止。據悉，瑞士擁有四大黃金精煉廠，共同處理全球三分之二黃金。

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